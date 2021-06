Preview de la soirée NBA : incroyable, les Lakers et les Blazers sont à deux doigts de booker leurs vacances ensemble

El famoso win or go home. Même combat pour les deux matchs du jour entre Portland et Denver, puis entre Los Angeles et Phoenix. Deux équipes ont une balle de qualification en demi-finales de Conférence, deux autres sont dos au mur et seraient extrêmement dépitées de d’ores et déjà devoir partir en vacances, si tôt, trop tôt.

2h : Blazers – Nuggets (2-3) : Damian Lillard rêve chaque année du titre, et il se pourrait bien qu’il soit à nouveau déçu, et ce encore plus tôt qu’en 2020. Dos au mur, c’est le moins que l’on puisse dire des Blazers qui seront malgré tout, à l’inverse des Nuggets, au complet ce soir. Denver va en effet devoir composer sans Will Barton (ischio-jambier droit) et à nouveau sans P.J. Dozier (élongation de l’adducteur droit). L’intensité sera à coup sûr au rendez-vous et ce n’est pas un win or go home comme les autres. Et si Damian Lillard rêve d’un titre Nikola Jokic aussi, alors les Nuggets auront tout autant les crocs que les Blazers de terminer le boulot.

4h30 : Lakers – Suns (2-3) : il est sans aucun doute le match le plus attendu de ce premier tour des Playoffs 2021. Les Lakers sont à une défaite de faire de leur saison un immense échec, et de rendre LeBron James (et Adam Silver) fou de rage. On part déjà sur une mauvaise nouvelle côté Gens du Lac avec Kentavious Caldwell-Pope absent, pour une contusion au genou gauche, et en ce qui concerne Anthony Davis, le pépère espère lui faire son retour après un Game 5 raté lors duquel ses coéquipiers ont pris l’eau sans lui. On n’en saura plus sur sa participation que quelques minutes avant le coup d’envoi, vis-à-vis de ce que diront les médecins à propos de sa déchirure à l’un des adducteurs. LeBron n’a pas réussi à sortir le mode cyborg il y a deux jours, il en a une nouvelle occasion ce soir et il est dit que les légendes sont encore meilleures quand tout semble perdu.

Les Knicks éliminés, les deux équipes de Los Angeles menées 3-2 au premier tour et les Warriors sortis au Playin. Adam Silver : pic.twitter.com/wx2Fdtsghs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 3, 2021

Ce soir, émotions assurées et transpiration évidente au programme. Des bons gros Game 6 comme on les aime, loin des Game 5 de la veille où tout est déjà plié dans le deuxième quart-temps. La soirée est d’autant plus belle qu’il est possible de se concentrer sur un match puis un autre, avec le même enjeu, et où les stars seront sans doute sur leur 31 basketballistique.