La Draft NBA 2024 organisée sur deux jours ?

Chaque année, la soirée de la Draft NBA est l’un des grands événements du calendrier de la Ligue. Mais peut-être qu’à partir de l’année prochaine, il faudra parler de soirées au pluriel.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a mentionné cette possibilité ce mercredi soir : la Draft NBA 2024 pourrait s’organiser sur deux jours, contrairement au format habituel où les deux tours de draft se déroulent en l’espace d’une seule et même soirée.

Les dirigeants NBA et managers de franchise ont pas mal discuté du sujet ces derniers temps.

The concept has been increasingly discussed in recent meetings as team executives believe they could better utilize more time for both first and second rounds. https://t.co/t9Cwt2fJKr

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 8, 2023

L’intérêt de faire la Draft sur deux jours ? Avoir plus de temps pour choisir ses picks évidemment (et faire des transferts impliquant ces derniers). Pour rappel : dans le format actuel, les 30 équipes ont chacune cinq minutes pour faire leur choix lors du premier tour, et deux minutes au second tour. Au final, ça donne une soirée qui dure plus de quatre heures.

Une Draft sur plusieurs jours, ce ne serait pas une première puisque la puissante NFL (football américain) organise la sienne sur trois jours. Bien sûr, il y a beaucoup plus de tours en NFL (sept au total) mais la première soirée est entièrement dédiée au premier tour de la Draft.

_________

Source texte : The Athletic