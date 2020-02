Les Celtics donnent la leçon aux Sixers : 116-95, 32 points pour Jaylen Brown, comment ça il n’est pas All-Star ?

Défaits à trois reprises face aux Sixers cette saison, les Celtics voulaient absolument éviter un sweep devant leur public la nuit dernière. C’est exactement ce qu’ils ont fait en tapant Joel Embiid et Cie sur le score de 116-95, grâce notamment à un Jaylen Brown bien kiffant.

On en parlait dans la preview du match hier soir. Cette rencontre face aux Sixers comptait pour les Celtics, peut-être un peu plus que les autres. On connaît la rivalité qui peut exister entre ces deux franchises, et les hommes de Brad Stevens avaient besoin de ce succès contre Philly pour éviter un 4-0 bien crade sur la saison régulière. Les Verts s’étaient d’ailleurs inclinés lors de leur dernière confrontation chez les Sixers alors que Joel Embiid était absent. Il y avait donc clairement un mauvais goût à enlever de la bouche côté Boston. Dans ce contexte-là, les Celtics sont arrivés avec le couteau entre les dents et celui qui a le plus souffert dans cette affaire, c’est justement Jojo. Embiid est complètement passé au travers, lui qui a terminé à… 1/11 au tir pour seulement 11 points et 5 rebonds, avec en plus 4 pertes de balle. Bonjour le match en carton, qui n’est pas sans rappeler son zéro pointé à Toronto plus tôt dans la saison. Il était à la rue, comme invisible, et ils sont nombreux à avoir pointé du doigt son manque d’intensité et son body language très douteux. Et le pire, c’est qu’on ne peut pas dire que les Celtics soient une équipe redoutable à l’intérieur sur le plan défensif. On aime bien Daniel Theis, qui fait le taf dans sa propre moitié de terrain, mais faut pas déconner. La mauvaise performance d’Embiid symbolise bien le résultat final de la rencontre, remportée par plus de 20 points par les locaux, le tout sans Kemba Walker ni Enes Kanter.

Jaylen Brown goes for 32 PTS in the @celtics home victory against Philadelphia. pic.twitter.com/qGxvKc4Piq — NBA (@NBA) February 2, 2020

Ces absences ont été compensées par un Jaylen Brown des grands soirs. Auteur d’une grosse troisième saison après une campagne sophomore assez hard pour lui, Jaylen n’a pas été sélectionné pour le match des étoiles mais il a évolué comme un All-Star face aux Sixers. 32 points à 13/23 au tir, 9 rebonds et 2 interceptions en 36 minutes, il n’était pas là pour rigoler. C’est ce qu’on appelle répondre sur le terrain, même si Brown n’est pas du genre à pleurer sur son sort pour une non-sélection, bien au contraire. Le mec s’est baladé, montrant toute l’étendue de son talent à des Sixers dépassés par les événements. Le rookie Matisse Thybulle a notamment pris cher, mais c’est l’ensemble de l’équipe de Philly qui a subi le festival Jaylen. À ses côtés, Jayson Tatum a ajouté 25 points histoire de bien enfoncer Ben Simmons et ses potes. Tatum a lui été sélectionné en tant que remplaçant pour le All-Star Game, et a ainsi confirmé le choix des coachs malgré une réussite au tir un peu fuyante (7/19). Quand Jay & Jay jouent comme ça, ça devient vite compliqué de taper les Celtics, surtout quand vous avez un Brad Wanamaker qui sort son meilleur match de la saison au scoring avec 15 unités en sortie de banc. Avec cette victoire convaincante, les Celtics conservent leur place sur le podium de l’Est, eux qui sont troisièmes avec 33 victoires pour 15 défaites.

Grosse win pour Boston, gros game de Jaylen Brown, et match à oublier pour Joel Embiid et les Sixers. Les deux équipes ne vont plus se jouer de toute la saison régulière mais elles pourraient bien se retrouver en Playoffs au printemps prochain. D’ici là, on espère que Jojo aura retrouvé son basket et surtout un peu d’envie.