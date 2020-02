NBA Top 10 du jour : Jayson Tatum sans pitié pour Al Horford, c’est le même tarif pour les anciens de la maison

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 1er février

1993 : Dominique Wilkins devient le meilleur scoreur all-time de l’histoire des Hawks avec 20 885 points, battant ainsi le record de Bob Pettit.

1996 : les retrouvailles entre les Bulls de Michael Jordan et les Lakers de Magic Johnson battent le record d’audience de l’époque sur TNT avec une moyenne de 4,75 millions de téléviseurs branchés sur ce match entre deux légendes.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 1er février

1968 : Sean Elliott

1994 : Antonius Cleveland

1997 : Charlie Brown

On notera également que c’est aujourd’hui la Chandeleur et qu’il va falloir sortir votre plus belle machine à crêpes ou tout simplement vous faire la compilation des meilleurs contres de Rudy Gobert depuis le début de sa carrière de All-Star.