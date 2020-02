Kawhi Leonard honoré par San Diego State : maillot retiré et raclée infligée, c’est ce qui s’appelle une bonne journée

Kawhi Leonard a eu une journée chargée hier. Outre la raclée infligée aux Wolves en début d’après-midi, son neuvième match d’affilé à plus de 30 points au passage, The Klaw a été honoré par son ancienne fac de San Diego State qui a décidé de retirer son maillot. Un moment très spécial pour l’ailier des Clippers.

On l’oublie parfois mais les joueurs NBA ont eu une vie avant leur arrivée dans la Grande Ligue. S’il reste encore un ou deux joueurs sortis directement du lycée (cf. LeBron James, Tyson Chandler), la plupart de leurs petits camarades sont allés faire leurs gammes sur les bancs de la fac pendant un, deux, trois voire quatre ans. C’était notamment le cas de Kawhi Leonard. Le double MVP des Finales a passé deux saisons à San Diego State, dans sa Californie natale, le temps de remporter deux titres de Conférence et d’emmener son équipe jusqu’au Sweet 16 de la March Madness. Le joueur s’était ensuite présenté à la Draft, pour la suite que nous connaissons tous. Maintenant que Sugar K est devenu une entité en NBA, sa fac d’origine a souhaité l’honorer à sa façon, en retirant définitivement le numéro 15, le premier maillot retiré de l’histoire du cursus basket de San Diego State. Un véritable honneur pour Kawhi Leonard, malgré un style toujours aussi sobre. Des propos retranscrits par ESPN.

« C’est un rêve qui devient réalité. Le fait de venir ici, de me faire un nom. Je voulais mettre San Diego State sur la carte. Je veux remercier le staff, Coach Fisher pour m’avoir recruté. Il a travaillé dur pour me faire venir dans cette école. »

C’est un fait avéré, les joueurs NBA ne sont pas juste des membres d’une franchise. Ils sont aussi des anciens d’un cursus universitaire avec la fierté qui va avec. Chaque année alors qu’arrive la March Madness, les tweets d’encouragement se succèdent pour telle ou telle équipe et il y a un vrai engouement à suivre la NCAA. Bien qu’ils soient partis depuis des années, ils continuent à faire briller leur fac de formation grâce à leurs perfs sur le terrain. Aussi, rien d’étonnant à voir San Diego State retirer le jersey de Kawhi Leonard, il leur offre une incroyable visibilité auprès des jeunes prospects. Tu veux être formé au même endroit que « Kiwi », viens à San Diego. On a vu pire comme pub. Comme si le maillot retiré ne suffisait pas, l’ailier des Clip’s a aussi obtenu un jour à son nom. Le 1er février est donc officiellement le « Kawhi Leonard Day » pour la ville de San Diego. Pas mal pour un joueur qui entre à peine dans son prime. A se demander s’ils ne vont pas renommer la ville entière après sa retraite.

Kawhi Leonard a été récompensé par son ancienne fac ! Entouré de sa famille et ses coéquipiers, le MVP des Finales 2019 a vu son maillot retiré et a obtenu un jour à son nom, c’est une occasion de faire la fête non ? Allez, tous au strip-club. Oh crap…

