La pré-saison NBA poursuit son cours avec cette fois une petite nuit au programme. Seulement deux matchs mais deux affiches qui ne sentent pas l’amour mais plutôt le soufre. Sixers – Celtics et Lakers – Kings.

Le programme de la soirée :

1h : Sixers – Celtics

4h : Lakers – Kings

Sixers – Celtics, c’est un duel pour les premières places à l’Est depuis quelques saisons mais aussi une affiche à laquelle on a eu le droit au printemps dernier. Menés 3-2, les Celtics avaient retourné leurs adversaires pour envoyer Joel Embiid et ses copains en vacances, et Doc Rivers à Pole Emploi. Les deux équipes se sont déjà retrouvées ce lundi avec une victoire des Celtics face à des Sixers privés de Joel Embiid et James Harden. La présence des deux stars de Philly n’est pas assurée ce soir même si les deux joueurs ont participé à l’entraînement du jour pour Philly. Si les deux All-Stars devaient manquer la rencontre, Tyrese Maxey aurait encore les mains bien pleines pour amuser les fans. On espère quand même voir les premières minutes cette saison du MVP 2023.

De l’autre côté du pays, les Lakers s’apprêtent à disputer leur troisième rencontre de cette présaison. Après un revers face aux Warriors, les Angelinos ont retrouvé LeBron James et la victoire face aux Nets de Mikal Bridges. Le King sera par contre absent ce soir face aux Kings. Le natif d’Akron est laissé au repos. Côté Sacramento, on devrait retrouver la paire Sabonis-Fox pour animer l’attaque de feu de Mike Brown. Les hommes au maillot violet voudront décrocher leur première victoire en pré-saison après un revers face aux Raptors il y a quelques jours.

Seulement deux matchs et des temps de jeu limités mais on monte tranquillement en régime avant d’attaquer la grosse rentrée d’ici deux semaines désormais. On préchauffe !