Joel Embiid vs Anthony Davis, difficile de faire plus mâle alpha comme duel, impossible de faire le cornichon dans le sandwich tant les deux sont des forces de la nature. Mieux vaut alors s’installer sur le bas-côté et profiter du spectacle, et ce soir la star du spectacle était camerounaise. Ou Française. Ou Américaine. Bref, la star du spectacle jouait pour les Sixers et portait le n°21.

Les stats maison du choc des titans c’est juste ici

Deux énormes monstres physiques.

Deux candidats MVP, pour peu que leurs équipes respectives se mettent à gagner un peu plus souvent.

Sixers vs Lakers, un match qui sent bon le Wilt Chamberlain, et sur le terrain les deux intérieurs auront grandement fait honneur à leur glorieux aîné. Le premier à se mettre en évidence ? Joel Embiid. 20 points au premier quart, ouais, le total que tu n’arrives pas à atteindre en un match et depuis plus de quinze ans, 20 points à 8/9 ponctués par un buzzer du parking et dans le corner, too easy cette vie, surtout quand Thomas Bryant défend sur toi.

Joel Embiid put on a SHOW in the 1st half on ESPN 🔥 25 PTS (10/11 FGM) 🔥 Don’t miss the 2nd half NEXT on ESPN 👀 pic.twitter.com/qo2mewExF8 — NBA (@NBA) December 10, 2022

La suite ? Oh, on pourrait parler côté Sixers de l’apport de De’Anthony Melton (31 points) ou de la poésie incarnée par James Harden (28 points et 12 passes), on pourrait aussi faire un focus sur le match un peu discret de LeBron James, alors que Russell Westbrook avait actionné le level pile électrique (14/11/11/5) et que le crack Austin Reaves est à deux doigts de devenir officiellement le troisième homme des Lakers. Mais le vrai point central de ce match aura évidemment été… le money time du temps réglementaire, lors duquel les Sixers ont laissé échappé une avance qui semblait confortable, lors duquel la magie des Lakers s’est subitement mise à fonctionner…

The end of regulation in Lakers vs. Sixers was WILD 😲 pic.twitter.com/3RhRWa0iq4 — NBA (@NBA) December 10, 2022



Anthony Davis n’avait pas manqué de lancer depuis l’investiture de Barack Obama environ, dommage, et les Sixers se remettront finalement la tête à l’endroit durant l’overtime en empêchant littéralement les Lakers de scorer ne serait-ce qu’un panier (une seule réussite à 30 secondes du buzzer, quand le match était fini). Joel Embiid terminera son chantier et James Harden terminera la défense jaune, victoire 13-2 en overtime et 133-122 au final.

38 points, 12 rebonds et 5 passes à 14/19 pour Jojo, 31 points et 12 rebonds à 9/13 au tir et 13/14 aux lancers pour Antho. Les déflagrations ont été entendues jusqu’à la gare de Mâcon-Loché, c’était un bien beau duel messieurs.