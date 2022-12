C’était le choc de la nuit. Une revanche des derniers Playoffs, le choc entre les deux meilleures équipes de la Conférence Ouest, et un chapitre de plus d’une inimitié naissante entre deux franchises. Tout ce qu’on aime.

La confusion générale après le buzzer en dit long sur la rivalité entre les Suns et les Pelicans. Une rivalité saine, née d’une série de Playoffs plus difficile que prévue pour Phoenix en avril dernier et annonciatrice d’un choke quelques semaines plus tard. Cette saison les Suns sont toujours au top ou pas loin, sauf que leurs rivaux de Louisiane ont quelques mois d’XP en plus dans les pattes… et un intérieur inarrêtable de retour dans le roster. Résultat des courses NOLA vient de prendre le lead à l’Ouest et ne voulait pas le laisser échapper, surtout pas face à Chris Paul et son armée.

Chris Paul ? Au centre des débats évidemment, et au centre de la confusion en fin de match, on n’a pas encore les détails mais très possible qu’il soit aller expliquer à sa manière (avec un doigt dans l’œil ou ailleurs) de penser à un Jose Alvarado qui aura encore passé sa soirée à lui chercher des poux, à moins que le 360 de Zion dans les dernières secondes ne soit pas bien passé pour les joueurs arizoniens. Joueurs, assistants, staff, tout le monde est bien énervé et on adore, surtout quand on sait que demain soir les deux équipes se croiseront à nouveau, et à 21h3 heure française pour ne rien gâcher.

Le match de cette nuit ? Une merveille de choc, au soir duquel on a bien cru les Suns suffisamment expérimentés pour aller cueillir des Pels pourtant en tête pendant la majeure partie du match. Mais dans les dernières minutes Zion Williamson va activer deux modes différents. Le premier ? Le mode highlights, on en reparle dans le Top 10 du jour parce qu’il y a de la grosse toupie au menu. Le deuxième ? Le plus important, le mode indestructible, indéfendable. 35 pions au final, à 13/17 au tir, un Naji Marshall qui ferme la boutique après quelques grosses minutes d’Alvarado et Larry Nance Jr. et un shoot énorme de C.J. McCollum, et malgré un duo Chris Paul / Deandre Ayton au rendez-vous et un Torrey Craig qui mérite le salaire de Booker ce sont bien les Pels qui l’emporteront dans une ambiance de badass, confortant ainsi leur première place de la conférence et écrivant une nouvelle page de ce livre, là, ce livre qui pue la hype.

Ils jouent bien ces Pelicans, ils ne sont pas là par hasard, et on vous rappelle qu’ils jouent… sans leur potentiel meilleur joueur (Brandon Ingram), même si le niveau actuel de Zion Williamson et le bilan de NOLA place forcément la bête dans les rankings MVP du mois de décembre. C’est donc ce genre de conversation que l’on a aujourd’hui quand on parle des Pels ? Affirmatif, et ce n’est peut-être que le début.