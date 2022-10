Cinq matchs cette nuit à l’occasion de cette nouvelle session pré-saison NBA, et pas mal de choses à se mettre sous la dent, en tout cas autant que ce que l’on s’est réellement et concrètement mis sous la dent de 1h à 6h30. Ça on le garde pour nous parce que c’est pas glorieux, et pour le reste tout est écrit juste ci-dessous.

Les résultats de la nuit

Hornets – Pacers : 97-122

Sixers – Cavaliers : 113-112, le récap juste ICI

Celtics – Raptors : 119-125, le récap juste ICI

Thunder – Mavericks : 96-98

Lakers – Suns : 115-119, le récap juste ICI

Encore une nuit bien magique ou bien merdique, selon notre degré d’excitation à 12 jours de la reprise. Pour les images c’est tout offert quelques lignes plus bas, et pour le reste voici sans plus attendre quelques informations de la plus haute importance. Bennedict Mathurin et Tyrese Haliburton préchauffent et ont claqué des Hornets qui paraissent déjà à leur maximum pour aller chercher Victor Wembanyama en juin prochain, Donovan Mitchell a fait ses grands débuts avec les Cavs face aux Sixers qui appartiennent désormais au franchise player Tyrese Maxey (encore 19 points avant la pause), des Sixers qui avaient activé pour la première fois le Frenchie Joel Embiid et la version octobre de James Harden.

Un peu plus tard Sam Hauser s’est présenté comme le troisième larron du Big Three des Celtics, pourquoi pas, et Jaden Hardy a scoré 21 points dont environ 1000 lors du dernier quart-temps face au Thunder, qui commence déjà à s’habituer à perdre comme par enchantement. Pour finir le main event rassemblait à Vegas LeBron James, Russell Westbrook, Chris Paul et Devin Booker, mais si le King a sonné la révolte (et perdu) c’est bien Austin Reaves qui a fait battre nos petits cœurs fragiles, petits cœurs qui pourraient d’ailleurs être mis à rude épreuve la nuit prochaine avec le round 2 de la battle Wembanyama / Henderson.

Quelques images de la nuit

LaMelo gets the Hornets started. (live on NBA League Pass) pic.twitter.com/IJsaBbFVFB — NBA (@NBA) October 5, 2022

Donovan Mitchell nails the 3 for his first ever @cavs bucket!#NBAPreseason is live on NBA TV. Start your 7-day Free Trial:

📲 https://t.co/rtPKXguol7 pic.twitter.com/avPsAPszOz — NBA (@NBA) October 5, 2022

That Joel Embiid pump fake is no joke. (live on NBA TV) pic.twitter.com/tZGmRJlLDf — NBA (@NBA) October 5, 2022

WHAT A PASS Tyrese Haliburton. That’s too smooth. (live on NBA League Pass) pic.twitter.com/oEbppGfGFW — NBA (@NBA) October 6, 2022

The 👑 goes coast-to-coast. (live on NBA TV) pic.twitter.com/EmXgpCkKte — NBA (@NBA) October 6, 2022

Benn Mathurin dropped 15 PTS in the Pacers’ #NBAPreseason W tonight. 💪 pic.twitter.com/SRkjbTfGJX — NBA (@NBA) October 6, 2022

LeBron from the logo for 3⃣! The 👑 has 22 PTS on 8-9 shooting so far in Q2. (live on NBA TV) pic.twitter.com/QaS2IrInUR — NBA (@NBA) October 6, 2022



🚨 FINAL SCORE THREAD 🚨

Tyrese Maxey had another big #NBAPreseason performance as the @sixers pulled off the close win at home. pic.twitter.com/Lq6RLlFayD

— NBA (@NBA) October 6, 2022



