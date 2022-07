Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de juin.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Depuis que Draymond Green est redevenu champion NBA, Draymond Green est infernal (et il l’était même déjà avant).

Not half bad for a guy who can’t pass https://t.co/5fElYyS7v1 — Draymond Green (@Money23Green) June 6, 2022

« Félicitations à Draymond Green des Warriors qui devient le 10e meilleur passeur de l’histoire des Finals. »

« Pas mal pour un gars qui ne sait pas faire de passes. »

This is unfortunate!! I thought I was already there. https://t.co/EeaMn4yp9g — Draymond Green (@Money23Green) June 17, 2022

« Draymond Green n’est qu’à 5 876$ d’atteindre le million de dollars d’amendes en carrière. »

« C’est dommage, je pensais que j’y étais déjà. »

Yeah they should’ve ignored me today. Can’t give me the same look. 🤷🏿‍♂️ https://t.co/FzDielT3Os — Draymond Green (@Money23Green) June 17, 2022

« Draymond n’est pas embêté par les huées avant le Game 6. »

« Ouais, ils auraient dû m’ignorer aujourd’hui. Je ne suis pas pareil. »

Hold dat L sucka https://t.co/Hi3AytfZSk — Draymond Green (@Money23Green) June 17, 2022

« C’est mieux comme ça ? Klay et Draymond les sa*opes »

« Tiens, mange ta défaite, s*ceur »

We traded that real estate in @JaMorant the property value was higher in Boston https://t.co/X7Du6zSiZF — Draymond Green (@Money23Green) June 19, 2022

« On a beaucoup d’immeubles (dans leur tête) »

« On a déplacé ces immeubles à Boston, il y a plus de valeur là-bas. »

Getting ready for Game 7 tonight… 🔒in!!! Happy Father’s Day — Draymond Green (@Money23Green) June 19, 2022

« Je me prépare pour le Game 7 ce soir ! Et bonne fête des pères bien sûr. »

Anybody talk out of turn today? Just logging on the app to see if there’s someone to destroy 👀👀👀 — Draymond Green (@Money23Green) June 22, 2022

« Quelqu’un veut encore parler sans réfléchir aujourd’hui ? Je me connecte pour voir s’il y a quelqu’un à détruire. »

# La soeur d’Al Horford est quant à elle garnie de seum après la défaite des Celtics.

Congrats to the bitch ass Warriors. Yes, I’m salty. Yes, it was a shitty loss. Love our guys & love how far we came. Sad for my brother who played an amazing game. Go Cs ☘️ — Anna Horford (@AnnaHorford) June 17, 2022

« Félicitations à ces Warriors de m*rde. Oui je suis salée. Oui, c’est une défaite de m*rde. J’aime cette équipe et jusqu’où ils sont allés. Triste pour mon frère qui a fait un super match. Allez les Cs ! »

# La « surprise » Paolo Banchero est très bien accueillie à Orlando.

Found this somewhere pic.twitter.com/o76DuQViz5 — Cole Anthony (@The_ColeAnthony) June 24, 2022

« J’ai trouvé ça quelque part. »

« On a l’habitude. »

Orlando LETS WORK🏁💨💙 — Paolo Banchero🇮🇹 (@Pp_doesit) June 24, 2022

« Au travail Orlando ! »

# Vous vous souvenez, quand les points faibles de Josh Giddey avant sa draft étaient environ… toutes les qualités requises pour être basketteur ?

na we can definitely forget about this🤣😭 https://t.co/6fAoBqwKpz — josh giddey (@joshgiddey) June 23, 2022

« Non, on ne peut vraiment pas oublier ça. »

# Il a simplement suffi que Kevin Durant demande à quitter les Nets pour que tout le monde se réveille (visiblement, Jae Crowder ignore qu’il sera inclus dans l’éventuel transfert).

LOL — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) June 30, 2022

😎🙏🏾😈 — JAE CROWDER (@CJC9BOSS) June 30, 2022

Can 💩 get realer ? — Trae Young (@TheTraeYoung) June 30, 2022

« Est-ce que ça peut être plus vrai ? »

Oh this is about to be great 🍿🍿🍿🍿 — kuz (@kylekuzma) June 30, 2022