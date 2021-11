Les Suns toujours aussi impraticables dans le money time : victoire 105-98, la dixième de suite pour Chris Paul et ses gosses

Ils avaient déjà fait le coup avant-hier face aux Wolves, gentils à tel point qu’ils avaient réellement laissé croire les Wolves qu’ils pourraient gagner le match. Belote, rebelote et Booker de der cette nuit avec une victoire virile face à Dallas, après avoir longtemps laissé croire aux Mavs… qu’ils pourraient gagner le match. Dixième victoire de suite pour Phoenix, onze ans qu’une telle série n’était plus arrivée.

84 victoires et 32 défaites, voici donc le bilan des Suns depuis l’ouverture de la bulle de Disneyland en juillet 2020. Flemme de chercher mais c’est probablement le meilleur bilan de la Ligue à ce jour, et si cette overdose de victoires n’a malheureusement pas permis aux Suns de toper la bague l’été dernier elle a au moins le mérite de rendre compte de la solidité du groupe de Monty Williams. Cette nuit ? Phoenix aurait pu perdre. Perdre face à une équipe de Dallas pourtant privée de Luka Doncic, laissé de repos le temps que sa cheville désenfle, mais une équipe de Dallas qui peut compter depuis quelques matchs sur un Kristaps Porzingis décomplexé, encore auteur d’un gros début de match face aux Suns et d’une fiche au final pas si dégueu (21/8/7/2 à 7/20 au tir). Porzi donc mais pas que, et cette nuit les principaux soldats de Jason Kidd se nommaient Jalen Brunson ou Tim Hardaway Jr., évidemment responsabilisés en l’absence de Luka Magic, mais aussi Frank Ntilikina, encore une fois très utile en sortie de banc et, cerise sur le bandeau, très adroit avec 13 points à 3/3 du parking. Des Mavs devant à la mi-temps, devant à la fin du troisième quart et encore devant à trois minutes du gong après un shoot de leur Licorne, mais comme souvent depuis trop longtemps les Suns vont alors appuyer là où ça fait mal.

Car non-contents de rentrer absolument tous leurs tirs, les finalistes NBA en titre ne concèderont ensuite qu’un tout petit panier dans les trois dernières minutes du match, pendant que de l’autre côté du terrain Chris Paul fera oublier son match compliqué au tir (2/12) en servant le revenant Ayton sous le cercle sur un caviar de génie, son quatorzième de la soirée. Pendant que Jae Crowder enchainera un gros tir de loin et deux lancers, pendant que Devin Booker fermera le magasin sur un énorme shoot à 3-points, pendant que Chris Paul signera au bas de la feuille avec deux derniers lancers. Une victoire étriquée mais une victoire de patrons qui fait ce matin des Suns la deuxième meilleure équipe de la Ligue, à une petite win des Warriors seulement, une victoire qui pousse la série actuelle à dix, chiffre jamais vu en Arizona depuis 2010, une époque où ça gagnait aussi pas mal de matchs.

Des Suns plus que jamais solides et qui affronteront de nouveau les Mavs dans les prochains jours, avant de tenter de tacler les Nuggets ou les Knicks, alors que se profile début décembre une double-confrontation face aux… Warriors. Miam-miam puissance 2.