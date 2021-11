Les Wizards se cassent la binette à Charlotte : défaite 87-97, fin de série, adresse en chute libre… et le retour du vrai Kyle Kuzma

Washington restait sur cinq victoires de suite, Washington occupait la première place de la Conférence Est, tout allait bien et les fans des Wizards commençaient déjà à commander le champagne pour le printemps prochain. Mais cette nuit, un essaim de frelons est venu ramener tout ce beau monde à la réalité et les joueurs de la capitale repartent de Charlotte avec une défaite 87-97.

Le principe d’une série c’est qu’elle a un début et une fin, c’est presque scientifique et les Wizards en ont fait les frais cette nuit face aux Hornets. La faute essentiellement a un pourcentage de réussite à 3-points absolument affreux (8/42). La truelle d’or est remportée par notre ami Kyle Kuzma qui a balancé un vilain 1/8 du parking, retrouvant ainsi son véritable niveau des dernières saisons. Mais ses coéquipiers n’ont pas à rougir avec un 1/7 pour Deni Avdija, un 0/5 pour Kentavious Caldwell-Pope ou encore un 0/4 pour Spencer Dinwiddie… bref tout le monde a participé à la construction de cette défaite. Et pourtant, les Magiciens avaient trouvé la solution ailleurs au début du match : à l’intérieur. En effet, sur les premières minutes on a bien cru que Daniel Gafford et ses beaux yeux s’étaient transformés en Wilt Chamberlain : 10 points à 5/5 au tir en deux temps et trois mouvements, 2 rebonds et un énorme dunk sur la ruche, tout ça en… cinq minutes et des poussières. Derrière lui c’est la bête Montrezl Harrell qui prendra le relais et fera beaucoup de mal à Mason Plumlee et au final les deux intérieurs termineront le match avec 20 points pour Dan et 15 pions pour Trez mais surtout le sentiment qu’ils auraient pu facilement scorer 40 pions chacun ce soir. Car les Wizards n’ont pas insisté à l’intérieur et ils peuvent le regretter.

.@Dan_G33 ain’t playing around! As if the poster wasn’t gnarly enough 😤 pic.twitter.com/l8lXcFnW5m — Washington Wizards (@WashWizards) November 18, 2021

Car dans ce match les coéquipiers de Bradley Beal auront fait la course en tête sans forcément creuser un écart consistant, et c’est encore une erreur fatale des joueurs de la capitale. Au troisième quart-temps, les Frelons collent un énorme expelliarmus run aux Magiciens, 19-2, Kyle Kuzma et ses potes ne s’en remettront pas et après un dernier quart-temps où les deux équipes se neutralisent (22-22) ils laisseront finalement la victoire aux protégés employés de Michael Jordan. Parmi eux un LaMelo Ball maladroit mais en mode record puisque le jeune prodige a délivré cette nuit 14 passes décisives, son record en carrière dans la catégorie. Pas mal de caviars destinés d’ailleurs à son homie Miles Bridges, qui comme d’habitude est allé butiner bien haut dans le ciel, le voltigeur terminant avec 17 unités, 10 rebonds et 5 assists au compteur. Le meilleur marqueur des Hornets ? Le dragster Terry Rozier avec 19 points dont 11 dans le dernier quart-temps, et oui Terry aime l’odeur du sang et tout naturellement c’est donc lui qui est venu terminer le travail commencé par les Frelons. Une victoire collective pour Charlotte qui compte six joueurs à plus de 10 unités, tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice et les Hornets glanent ainsi un quatrième succès de rang. Memphis, New York, Golden State et Washington, ça a de la gueule comme tableau de chasse et les Hornets pointent ce matin au cinquième rang à l’Est pour neuf victoires et sept défaites.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c’est bien connu. La défaite des Wizards permet aux Hornets d’enchaîner un quatrième succès de rang grâce à son collectif, mais Washington peut tout de même avoir des regrets au vu de son adresse catastrophique et de sa domination intérieur peu utilisée. Mais au moins… on a revu le vrai Kuz, et ça nous avait manqué.