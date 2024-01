Affaire Josh Giddey : aucune charge retenue contre le meneur du Thunder

Suspecté en novembre d’avoir eu une relation inappropriée avec une mineure, Josh Giddey ne sera finalement pas inquiété par les autorités. La police de Newport Beach qui s’était saisie de l’affaire a annoncé qu’elle mettait un terme à ses investigations.

C’est la fin de l’affaire Josh Giddey. Au cœur de la tempête en fin d’année civile suite à des accusations anonymes sur les réseaux sociaux selon lesquelles il aurait eu une relation avec une fille mineure, l’Australien avait vu la police se saisir du dossier. Près de trois mois plus tard, cette dernière vient de rendre son rapport final sur l’affaire via un communiqué.

“Après un examen approfondi et exhaustif des faits, nous avons terminé notre enquête sur les informations qui circulaient sur les médias sociaux concernant Josh Giddey. Nos enquêteurs ont examiné toutes les informations disponibles et n’ont pas été en mesure de corroborer une quelconque activité criminelle liée à M. Giddey. Le département de police de Newport Beach s’engage à veiller à ce que des informations exactes soient diffusées au public, tout en garantissant les droits de toutes les personnes impliquées”.

Qui dit pas d’activité criminelle dit pas de poursuites pour Josh Giddey, qui va enfin pouvoir reprendre le cours de sa carrière sans cette affaire sur le dos. Depuis les accusations, le joueur australien avait été copieusement sifflé dans de nombreuses salles. À noter que la NBA n’a pas encore communiqué sur sa propre enquête concernant ce dossier.

