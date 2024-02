Russell Westbrook passe la barre des 25 000 points en carrière

Avec 23 points cette nuit face aux Pistons, Russell Westbrook est entré dans le club des joueurs ayant marqué plus de 25 000 points en carrière. Un sacré milestone pour le Brodie qui rentre de plus en plus dans l’histoire de la NBA.

Quand Russell Westbrook sourit, c’est toute la NBA qui sourit. Cette nuit, le Brodie a passé le cap important des 25 000 points en carrière. Logique et mérité pour l’un des joueurs les plus importants et marquants de notre génération. Même s’il vit sa saison la moins prolifique au scoring (11,3 points), il passe quand même des steps dans le classement des scoreurs. C’est seulement le 25ème joueur dans l’histoire à atteindre cette barre. A lui d‘aller chercher encore plus haut, même si son rôle et son niveau ne lui permettent plus de progresser aussi rapidement.

Russ walks off with 25K career points and the game ball 👏👏

— NBA (@NBA) February 3, 2024

Cela lui permet aussi de rentrer dans le club très fermé des joueurs avec 25k points, 9k assists et 8k rebonds. Un club fermé parmi les clubs fermés puisqu’ils ne sont que deux. Russ West rejoint donc LeBron James dans ce cercle et est le seul parmi les guards à avoir atteint ces totaux. Lorsque tu es tout seul dans un club avec le King, c’est soit que la statistique est farfelue, soit que ta performance est grande. Pour le meneur, c’est clairement le 2ème cas et ça renforce son statut de monstre.

Russell Westbrook is up to 25K career points!

He becomes the 25th player in NBA history to reach this total and only the 2nd player to total 25K PTS, 9K AST, and 8K REB, joining LeBron James 👏👏

— NBA (@NBA) February 3, 2024

The only guard in NBA history with

25K points

8K rebounds

8K assists https://t.co/syncrCyZGj

— StatMuse (@statmuse) February 3, 2024

Un achievement qui ne peut lui faire que du bien. Cela permet aussi de rappeler l’immense joueur qu’il est et l’immense carrière qu’il a. On parle de l’un des meilleurs meneurs de l’histoire de ce jeu tout de même. Respect Russell Westbrook.

Source texte : NBA