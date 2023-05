Deux nouvelles séries du second tour ont pris fin cette nuit avec les qualifications du Heat et des Lakers pour les Finales de Conférence. Manque Boston ou Philadelphie et on aura notre dernier carré ! C’est l’heure du résumé de la nuit.

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Heat – Knicks : 96 – 92 (stats)

– Knicks : 96 – 92 (stats) Lakers – Warriors : 122 – 101 (stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

AUSTIN REAVES FROM HALFCOURT AT THE BUZZER 😱 WHAT A SHOT. LAKERS LEAD ON ESPN. pic.twitter.com/8ES5Kfv3cO — NBA (@NBA) May 13, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : LeBron James

Best picks en #TTFL cette nuit : – LeBron James : 61 pts

– Jalen Brunson : 58 pts

– Anthony Davis : 49 pts#NBA pic.twitter.com/auo5JcNrac — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 13, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Nuggets – Suns : 4-2

– Suns : 4-2 Warriors – Lakers : 2-4

: 2-4 Celtics – Sixers : 3-3

Knicks – Heat : 2-4

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# LES MATCHS DE CE SOIR