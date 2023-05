En surclassant Golden State cette nuit, les Lakers ont validé leur ticket pour les Finales de Conférence Ouest. Une phrase qu’on ne pensait jamais prononcer en début de saison au vu du départ complètement raté de la mythique franchise de Los Angeles. Mais les Purple & Gold sont bien là, dans le dernier carré des Playoffs NBA !

Vous vous rappelez quand les Lakers affichaient un bilan de 2 victoires pour 10 défaites à la mi-novembre ? Cela paraît tellement loin, mais on parle bien de la même saison.

Une saison qu’on peut clairement diviser en deux parties : avant et après la trade deadline du mois de février.

Avant, les Lakers étaient une équipe mal structurée, en manque cruel de shoot extérieur, qui avait du mal à enchaîner les bons résultats et qui n’était pas aidée non plus par la nouvelle absence prolongée d’Anthony Davis. Le record all-time de points de LeBron était la principale attraction à suivre, mais à part ça on était sur une première partie de saison remplie de frustration, avec notamment un Rob Pelinka au cœur des critiques pour son incapacité à construire un roster cohérent autour du duo James – AD.

Et puis il y a donc eu la deadline : au revoir Kendrick Nunn, Pat Beverley, Russell Westbrook, Thomas Bryant, Damian Jones et Juan Toscano-Anderson, bienvenue à Rui Hachimura, Mo Bamba, D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt.

Pelinka, boss des opérations basket, s’est sérieusement bougé, et c’est toute l’équipe des Lakers qui s’est transformée en une machine à gagner. Los Angeles a remporté 18 de ses 26 matchs après la deadline et ce malgré une blessure au pied de LeBron James. Preuve de la solidité de ce groupe, qui a retrouvé un Anthony Davis calibre MVP et qui a vu Austin Reaves devenir un membre clé du collectif californien. Résultat : un bilan positif en fin de régulière (43-39) et une septième place de l’Ouest synonyme de play-in tournament.

“J’avais l’impression qu’on serait en capacité de faire un run si on bonifiait notre roster pour l’équilibrer un peu plus autour de moi et AD.” – LeBron James

Cette excellente dynamique, les Lakers ont ensuite réussi à la conserver en postseason. Succès face aux Wolves au play-in pour valider le ticket en Playoffs, un premier tour bien géré face aux Grizzlies pour l’emporter 4-2, et donc cette victoire face au champion en titre de Golden State en six matchs pour s’ouvrir les portes des Finales de Conférence Ouest face à Denver, comme dans la bulle en 2020.

“C’était une année compliquée, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais en fin de compte, on a persévéré, on a gardé une attitude positive, et une fois qu’on a changé quelques pièces de l’effectif, on est repartis dans la bonne direction.” – Le coach Darvin Ham, sur sa première saison en tant que head coach

Une bien belle histoire comme on en voit peu en NBA. Jusqu’à quand peut-elle durer ?