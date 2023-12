Deux ans et demi après avoir racheté 20% des Minnesota Timberwolves, Alex Rodriguez et Marc Lore sont sur le point de devenir propriétaires majoritaires de la franchise basée à Minneapolis.

Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, le duo Rodriguez – Lore va activer son option avant la deadline du 31 décembre pour acquérir 40% supplémentaires des Wolves (et du Lynx, la franchise WNBA de Minnesota) et ainsi prendre le contrôle en tant que propriétaires majoritaires.

Pour rappel, Alex Rodriguez et Marc Lore possédaient déjà 40% des parts, qui avaient été rachetées en deux fois pour un montant total de 3 milliards de dollars (20% en juin 2021 pour 1,5 milliard, 20% en 2022 également pour 1,5 milliard).

ESPN Sources: Marc Lore and Alex Rodriguez are expected to exercise their option to acquire controlling ownership interest of the Minnesota Timberwolves and Lynx from Glen Taylor as soon as today. They have a Dec. 31 deadline. pic.twitter.com/qCYnBZJ0pG

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 28, 2023

Le deal sera officiellement finalisé après approbation du NBA Board of Governors. Cela ne représente qu’une simple formalité, et on peut donc dire aujourd’hui que les Wolves n’appartiennent plus à Glen Taylor, propriétaire majoritaire de la franchise depuis 1994. Ce dernier gardera néanmoins les 20% des parts restantes.

Pour Rodriguez et Lore, difficile de trouver un meilleur moment pour devenir propriétaires majoritaires des Wolves, eux qui réalisent cette saison le meilleur départ de leur histoire avec 23 victoires en 30 matchs (premiers à l’Ouest).

Source texte : ESPN