Malgré un retard à l’allumage et les performances des géants Victor Wembanyama et Chet Holmgren, Scoot Henderson n’a pas encore fait une croix sur le titre de Rookie de l’Année.

Depuis le début de la saison, la course au ROY se résume à un duel entre Wemby et Holmgren, ce dernier possédant l’avantage grâce à un bilan collectif largement supérieur et de meilleurs chiffres à l’efficacité. D’autres joueurs de première année ont également réussi à s’illustrer (coucou Jaime Jaquez Jr., Dereck Lively II, Brandon Miller…) mais Scoot Henderson, troisième choix de la Draft 2023, n’est pas dans le débat. La faute à un départ complètement foiré, entre blessures et performances médiocres avec les Blazers. Mais pas de quoi le décourager pour autant.

“Être Rookie de l’Année, ça reste mon objectif” a déclaré Scoot via CBS Sports. “Rien n’est joué je pense.”

Peut-être que rien n’est joué après seulement 30 matchs cette saison, mais Scoot Henderson part de très très loin.

Alors qu’Holmgren et Wembanyama ont marqué les esprits lors des premières semaines de la campagne 2023-24, Henderson a manqué une dizaine de matchs en novembre, et n’a tourné qu’à 8,3 points et 4,3 passes de moyenne à 33% au tir (19% à 3-points) sur ses neuf premiers matchs NBA. Brutal comme départ. Et vu le rythme effréné des mecs devant, ça fait tout de suite un grand écart dans la course au ROY.

Vous l’avez compris, on voit mal Scoot Henderson se mêler à la course au meilleur débutant NBA.

Néanmoins, on doit dire qu’il monte en puissance depuis le début du mois de décembre : 14,3 points et 4,5 passes de moyenne à 39% au tir (33% de loin) sur les 12 derniers matchs, voilà une production déjà plus en adéquation avec l’immense talent du bonhomme. Plus à l’aise, plus serein, Scoot commence à trouver ses marques dans la Grande Ligue.

“Il y a des petites choses dont je n’avais pas conscience en arrivant en NBA. Comme la patience, savoir quand changer de rythme, mieux connaître les scouting reports, c’est très important (pour mon développement). Le fait de connaître les tendances de chaque joueur et ce genre de choses, en défense comme en attaque. J’essaye de progresser à chaque match.” – Scoot Henderson

Progresser, il le fait notamment au scoring, lui qui a lâché son plus gros match de la saison (25 points) face aux Spurs de Wembanyama hier. À lui désormais d’enchaîner pour gagner en efficacité offensive, mieux faire jouer les autres et essayer de limiter les pertes de balle. Certes ça ne lui permettra pas d’être Rookie de l’Année, mais ça sera un grand pas en avant dans son développement individuel.

