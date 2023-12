En s’inclinant pour la 28e fois de suite hier à Boston, les Pistons ont non seulement égalé le record all-time de défaites d’affilée en NBA, mais ils ont également fait un pas de plus vers le titre de loser ultime des quatre sports majeurs américains.

Il ne manque plus que deux défaites aux Pistons pour marquer l’histoire des sports US. Deux défaites pour atteindre la barre des 30 revers consécutifs, un “exploit” qu’aucune équipe n’a réalisé en NBA, NFL (football américain), MLB (baseball) et NHL (hockey).

Aucune équipe d’un sport américain majeur professionnel a perdu 30 matchs de suite.

Aucun.

Pas en NBA.

Pas en NFL.

Pas en NHL.

Pas en MLB.

Les Pistons (28 défaites) peuvent le faire.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2023

Les rois de la lose dans chacune des ligues :

NBA : Detroit Pistons / Philadelphia 76ers (28 défaites)

NFL : Chicago Cardinals (29 défaites)

MLB : Louisville Colonels (26 défaites)

NHL : Pittsburgh Penguins, Buffalo Sabres (18 défaites)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Jetons un œil au calendrier des Pistons pour voir jusqu’où ils peuvent monter (ou plutôt creuser) :

Raptors

@ Rockets

@ Jazz

@ Warriors

@ Nuggets

vs Kings

vs Spurs

vs Rockets

@ Wizards

vs Minnesota

On ose imaginer que Detroit remportera au moins un match parmi les dix qu’on vient de citer, possiblement contre Utah, San Antonio ou Washington. Mais s’ils veulent éviter le record de la honte, c’est dès ce week-end contre Toronto qu’il faudra l’emporter.