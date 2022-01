Après Minnesota, direction Washington pour Greg Monroe : une tournée en passe de devenir encore plus mythique que le U2 360° Tour

Après avoir terminé son 10-day contract avec les Wolves, Greg Monroe pose ses bagages à Washington pour la suite de son périple. Réservez vite vos places avant que ce ne soit sold out.

Après un retour en NBA pas dégueu chez les Wolves, Greg Monroe rejoint les Wizards, chez qui il a signé un nouveau 10-day contract selon Shams Charania de The Athletic. Son passage dans le Minnesota n’a visiblement pas convaincu la franchise de lui faire signer un nouveau contrat, les Wolves récupérant progressivement des joueurs du protocole COVID. Décision plutôt logique du front office puisque… bon, malgré ses 7 points et 7 rebonds en sortie de banc, il ne fallait pas le forcer à rester ici. Le pivot a des dates de spectacles prévues dans tous les États-Unis. Le Greg Monroe Show, un spectacle mélangeant performance d’agilité rarement vu sur un parquet NBA. Venez observer un homme, comme on en fait plus aujourd’hui. Un spectacle familial, avec fous rires garantis. Il sera donc pendant 10 jours à la Capital One Arena de Washington, alors n’attendez plus.

On dirait un membre du Jamel Comedy Club mdr, ne loupez pas Greg Monroe le 21 à Minnesota, le 8 à Washington, le 16 à Tourcoing et le 21 à Villeneuve la Garenne. https://t.co/R5DC61Ilu7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2022

Sa première tournée : The Greatest chaud man avait cumulé plus de 76 millions de dollars de recette entre 2010 et 2019. Neuf années durant lesquelles il a ébloui par son talent (pas vraiment). Il a fait ses armes du côté du Palace of Auburn Hills de Detroit durant cinq années. Il a vite remplacé Eminem dans le cœur des habitants de Detroit (non plus). Cela grâce à ses 14 points et 9 rebonds de moyenne, bien plus impressionnants que d’enchaîner The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP, et The Eminem Show. Malheureusement, toute belle aventure à une fin, car comme on dit, « Pas de palace, pas de palace ». Ciao le Michigan, direction le Wisconsin et les Bucks. Deux années auront suffi pour dire… Stop ! On arrête le massacre, c’était amusant mon bonhomme, mais il s’agirait de laisser bosser les adultes. Son spectacle est clairement sur le déclin à ce moment-là. La magie de ce show mythique s’évapore. Les deux saisons suivantes, Greg Monroe va néanmoins continuer sa tournée avec pas moins de cinq représentations. Il va enchaîner Phoenix, Boston, Toronto, avant de revenir dans le Massachusetts pour terminer sa tournée légendaire à Philadelphie. Après des représentations plus qu’oubliables, il prendra une pause de deux ans, loin des salles NBA, pour écrire son prochain show. Il peut remercier la pandémie de COVID-19 de lui avoir permis d’être de nouveau sous les feux des projecteurs. Cela avec cette première représentation de dix jours au Target Center, qui a recueilli un avis mitigé de la part des spectateurs.

Greg Monroe est de retour. Washington va pouvoir profiter de sa nouvelle coqueluche, le temps de dix jours. Le Greg Monroe Show est en train de se mettre en place petit à petit… en attendant sa prochaine destination. D’ici là, profitez, supporters du club de la capitale, d’accueillir le prochain numéro de Greg Monroe.

Source texte : The Athletic