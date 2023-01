Auteur de 44 points face aux Rockets samedi, Anthony Edwards a sorti son plus gros carton de la saison pour permettre aux Wolves de retrouver un bilan équilibré et par la même occasion le Top 6 de la Conférence Ouest. De quoi marquer les esprits à un mois du All-Star Game.

“J’ai l’impression d’être un All-Star. Mais aux yeux de beaucoup de gens, j’imagine que ce n’est pas le cas. C’est pas grave.”

Voilà ce qu’a déclaré Anthony Edwards il y a une dizaine de jours après la publication des résultats des votes pour le All-Star Game. Au dernier check point, Ant-Man ne se retrouve même pas dans le Top 10 des guards à l’Ouest. Mais plus on avance, plus le dossier de l’arrière des Wolves pèse en vue du prochain match des étoiles.

Face aux Rockets cette nuit, Edwards a tout détruit sur son passage, et notamment l’amour-propre d’Alperen Sengun : 44 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 contres, 3 interceptions, 17/29 au tir, 8/16 à 3-points, le tout avec des tomars dans tous les sens et surtout la victoire 113-104.

44 PTS

6 REB

4 AST

3 STL

3 BLK

8 3PM Anthony Edwards. Hooper. pic.twitter.com/p71PULXskx — NBA (@NBA) January 22, 2023

“Ce match était très important pour nous. Il [Anthony Edwards, ndlr.] devait donner le ton. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Il était spécial aujourd’hui, des deux côtés du terrain. Il a fait les bons choix, il était en réussite au shoot, il a drivé, il a fait tout ce qu’il fallait.” – Chris Finch, entraîneur des Wolves (via Star Tribune)

Menés de 12 points dans le troisième quart-temps, les Wolves ont effectivement pu compter sur un Anthony Edwards en mission pour réaliser leur comeback. Sans Karl-Anthony Towns toujours blessé, sans Rudy Gobert également absent. Alors même si ce n’était que Houston en face, on est typiquement sur une perf qui marque les esprits. Surtout à un mois du All-Star Game.

Avec 24 points (46% au tir, 36% à 3-points), 6 rebonds, 4 passes et pas loin de 2 interceptions de moyenne sur l’ensemble de la saison, Ant-Man possède clairement des stats de All-Star. Mais outre les chiffres, on a surtout un jeunot de 21 ans qui porte actuellement les Wolves malgré l’absence de plusieurs cadres (0 match raté pour Edwards cette saison), Minnesota ayant remporté 8 de ses 11 derniers matchs. Un jeunot plein d’énergie, qui n’a pas peur de prendre ses responsabilités, qui impacte de plus en plus les secteurs du jeu en dehors du scoring, et qui illumine le Target Center avec son sourire et son côté showman.

Cela en fait des arguments pour espérer jouer le match des étoiles du 19 février prochain à Salt Lake City.

Avant le début de la régulière, Anthony Edwards faisait partie des principaux candidats à une première participation au All-Star Game. Nous sommes aujourd’hui le 22 janvier 2023 et il est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Le début de saison compliqué qu’il a vécu – autant individuellement que collectivement au sein de ces Wolves version Rudy Gobert – semble désormais bien loin, tandis qu’un ticket pour la grande fête de mi-saison n’a jamais été aussi proche.

Peu importe qu’il soit boudé par les fans dans les votes, peu importe s’il joue dans le Minnesota, il est devenu impossible d’ignorer les exploits d’Ant-Man.

Ce gars-là est un All-Star, point barre.

Rappel du système de sélection pour le All-Star Game