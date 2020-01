NBA Top 10 du jour : Domantas Sabonis grimpe sur Norvel Pelle, c’est ce qu’on appelle finir 2019 avec panache !

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Ça s’est passé un 1er janvier

1974 : le rookie Ernie DiGregorio n’a rien à voir avec le mec qui fait des imitations mais ce soir-là il lâche surtout 25 passes dé pour fêter le Nouvel An. Le record tient toujours pour un rookie, record égalé en 1987 par… Nate McMillan. Respect dudes.

2012 : premier match NBA pour Jimmy Butler. 104-64 avec les Bulls face à Memphis, le même score que lors du fameux scrimmage cinq ans plus tard dans la salle d’entrainement des Wolves.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 1er janvier

1985 : Tiago Splitter

1986 : Glen Davis

1993 : Larry Nance Jr.

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Marie Mère de Dieu, la fameuse insulte la plus folle que lâche votre cousine pratiquante quand elle est énervée à cause d’un mauvais pick en TTFL.