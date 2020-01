Le retour de Zion Williamson se rapproche : la bête va reprendre l’entraînement, en voilà une bonne résolution

La magie de 2020 fait déjà son effet. Absent depuis le début de la saison régulière, Zion Williamson n’a pas encore joué la moindre minute avec les Pelicans mais ça devrait changer prochainement. Le mois de janvier devrait être celui du retour pour le phénomène.

La bonne nouvelle nous vient de Shams Charania, dans une vidéo publiée juste avant le passage en 2020, histoire de finir l’année 2019 sur une note positive en cette période de vœux. D’après l’insider de The Athletic, Zion Williamson devrait participer à son premier entraînement ce mercredi 1er janvier, ce qui représente une étape importante dans la rééducation du bonhomme. Car qui dit premier entraînement dit retour en approche, et ce retour devrait se faire au cours du mois de janvier selon l’ami Shams. Ce dernier n’a pas apporté plus de précisions mais c’est évidemment une bonne nouvelle pour les fans des Pelicans, et plus généralement pour les fans de la balle orange, qui attendent avec impatience les grands débuts de Zion en saison régulière. Pour rappel, Williamson squatte l’infirmerie depuis mi-octobre et cette déchirure au ménisque. Initialement, ça parlait de six à huit semaines d’absence, mais cette période a été largement dépassée. Depuis l’opération, et même avant lors de la Summer League, la franchise de New Orleans s’est montrée extrêmement prudente avec son joyau. Son physique atypique – 130 kilos sur la balance pour 1m98 avec des qualités athlétiques venues de Pluton – ne rassure pas forcément et les Pelicans ont bien pris leur temps pour travailler avec Zion afin qu’il revienne au top de sa forme.

Williamson représente le présent et l’avenir de NOLA, et la franchise ne compte prendre aucun risque avec lui. Le produit formé à Duke est perçu comme un joueur qui peut potentiellement dominer la Grande Ligue dans le futur et pour cela, il faudra qu’il soit en bonne santé. Avant cette blessure au ménisque, lors de la pré-saison, on a tous vu à quel point Zion pouvait faire des dégâts. Alors oui, ce n’était que la pré-saison mais il a sorti des performances bien sales. L’excitation était alors à son paroxysme, jusqu’à la mauvaise nouvelle. Heureusement, on aura bientôt droit à ses débuts en saison régulière et on a hâte de voir Williamson péter les arceaux. Pour les Pelicans, le retour de Zion pourrait servir de coup de boost et ainsi leur permettre de remonter à l’Ouest. Les hommes d’Alvin Gentry sont aujourd’hui avant-derniers de la conférence avec un bilan de 11 victoires pour 23 défaites. Pas vraiment les résultats espérés en début de saison mais y’a quand même du mieux en Louisiane, avec une série de quatre victoires consécutives sous l’impulsion d’un Brandon Ingram en mode joueur de la semaine. Cette série a permis aux Pels de reprendre contact avec toute une poignée d’équipes qui se tiennent en quelques matchs entre la huitième et la treizième place.

Alors qu’on avait fait un point sur la rééducation de Zion Williamson il y a quelques jours, on vient là de franchir un cap en vue de son retour. Vous pouvez vous préparer psychologiquement, la bête arrive bientôt sur les parquets NBA.