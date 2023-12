Free Agency 2024 : les meilleurs agents libres à venir ! // Allez, café

Pour lancer une nuit de NBA en beauté, rien de tel qu’un petit “Allez, café” histoire de se mettre en appétit. Hier soir, avant les matchs, on a parlé des meilleurs… agents libres à venir. Par ici le replay !

Qui sont les agents libres qui rythmeront notre été 2024 ? Quels joueurs vont changer de maillot ? Lesquels vont prolonger ? Qui va signer un contrat bien trop gros qui va mettre sa franchise dans la panade pour les quatre prochaines années ? Voilà les questions qu’on a voulu se poser en votre compagnie avant le début des matchs. Si toutes ces questions vous intriguent, on vous laisse vous poser tranquillement avec une tasse de café et savourer le replay de l’émission d’hier soir, nous on enchaine !