C’était le choc de la nuit en NBA, il a plutôt tenu ses promesses, mais s’il y en a un qui a envoyé un terrible message lors de ce choc c’est bien lui. Joel Hans Embiid, Joel Troel Embiid, MVP en titre et… bien parti pour se succéder à lui-même.

La série en cours est folle, on y reviendra, mais revenons donc tout d’abord sur ce match face aux Wolves, cette nuit au Wells Fargo Center.

Face à des Wolves qui présentaient avant le match la double étiquette de meilleure défense et meilleure équipe tout court de la NBA, Philly se devait de se retrousser les manches. Un match dans le match ? Rudy Gobert vs Joel Embiid. Dans mon coin gauche ce qu’il se fait de mieux en défense dans la raquette depuis cinq ans, favori de la course au DPOY cette saison, ce qui porterait son total de statuettes du genre à quatre, record all-time égalé. Dans mon coin droit le MVP en titre donc, meilleur scoreur de la saison et absolument inarrêtable depuis une douzaine de matchs.

Cette nuit ? Un début de match un peu, beaucoup gâché par les fautes. Rudy Gobert prend très vite sa deuxième mais Jalen McDaniels fait le taf en défense, Karl-Anthony Towns fait son match également et globalement on part sur des Wolves bien en place, au moins autant que Joel Embiid qui monte au contre sur une tentative animale de poster de la part du fieffé Anthony Edwards. A la pause les Sixers mènent 64-60 grâce au réveil de leurs deux leaders.

Les Loups réussissent leur sortie de vestiaire mais Joel Embiid, la MACHINE Joel Embiid va alors se remettre en route. Et ce sera terrible pour Minnesota.

Le théorème Embiid ? Soit ça fait deux points, soit ça va sur la ligne des lancers, ce qui fait donc deux points. La force du Camerounais est phénoménale, sa technique rend le tout injouable, sa malice s’occupe de le rendre inpiffrable pour les adversaires. Quoiqu’il en soit le mal est fait, la bête s’est tapé son festin individuel, DPOY ou pas DPOY, et c’est Impressionnant, oui, avec un I majuscule.

« Que des stats sur les petits » ?

Well.

Joel Embiid vs Minnesota ce soir :

51 points, 12 rebonds, 3 passes.

17/25 au tir, 17/18 aux lancers.

Les Wolves, défense numéro 1 de toute la NBA cette saison.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 21, 2023



51 points pour le monstre, Tyrese Maxey qui en rajoute 35. Les Wolves n’ont pas à rougir, ils sont tombés sur un duo de All-Stars +++, ils sont tombés sur un homme qui pourrait bien jongler avec des trophées de MVP dans quelques mois. Monsieur, Joel Embiid.