Bucks – Hawks, les pronostics de la rédaction : on passe pas loin d’un all-in sur Milwaukee, mais on disait pareil pour les Sixers

C’est l’heure de repartir à la chasse au pronostics et on vous promet de faire de notre mieux, même si un seul d’entre nous avait misé sur les Hawks pour une place en Finale à l’Est. Nous voilà donc à pronostiquer une série improbable et imprévue et chacun a sorti sa plus belle plume pour vous livrer sa vérité du moment, en toute subjectivité et avec le droit de retourner sa veste dans deux matchs.

Giovanni

Deux vraies dynamiques positives, mais d’un côté des Hawks – séduisants – qui ont assuré tout en profitant d’un choke énorme de Philly, et de l’autre des Bucks – solides – qui ont passé l’ogre Brooklyn, car même sans Kyrie et avec Harden sur une patte KD reste un ogre à lui tout seul. L’impression, c’est très perso, que suite à cette victoire au Game 7 les Bucks vont désormais dérouler, à l’Est comme à l’Ouest. Quoiqu’il arrive la saison des Hawks est une réussite et ils joueront avec moins de pression que Milwaukee mais niveau talent j’ai du mal à voir Atlanta lutter à armes égales face à ces Bucks et leur Big Three. Ici ça part sur un 4-1, gentleman sweep après une potentielle win dès le Game 1 des Hawks. Bucks 4 – Hawks 2

Nico

Comme prévu (non), on aura donc une Finale de Conférence Est entre Milwaukee et Atlanta. Deux équipes qui ont arraché leur qualification dans un Game 7 à l’extérieur, deux équipes qui croient dur comme fer dans le fait que 2021 est leur année. Les Bucks partiront logiquement avec le statut de favoris, eux qui veulent enfin atteindre les Finales NBA après deux gros échecs ces deux dernières années. Un statut qu’ils confirmeront sur le terrain, où ils arriveront selon moi à imposer leur supériorité physique sur la jeune et joueuse équipe d’Atlanta. Avec Jrue Holiday en face, la star des Hawks Trae Young sera confrontée à un sacré client, sans oublier les Khris Middleton, les Giannis Antetokounmpo, les P.J. Tucker et les Brook Lopez, qui vont rendre la vie difficile à l’attaque d’Atlanta. Alors oui, les Hawks ont montré face aux imposants Sixers qu’ils n’étaient pas juste une équipe sympa mais aussi une équipe capable de se battre, mais je ne vois pas Giannis passer à côté d’une telle opportunité, lui qui doit marcher sur la série. L’avantage du terrain et l’expérience sont aussi côté Bucks, alors je dis Milwaukee en six. Bucks 4 – Hawks 2

Ben

Cette année, on a autant de chances de pronostiquer le bon résultat d’une série que Mireille, la voisine qui vient de prendre sa retraite et qui n’a jamais passé plus de cinq minutes devant un programme de sport à la télé. Oui, même en comptant Intervilles. Du coup, autant fermer les yeux et tapoter au pif sur la partie chiffrée de son clavier pour essayer de deviner qui des Bucks ou des Hawks iront affronter le Jazz ou les Lakers en Finales NBA… Oups, je vous avais bien dit que c’était n’importe quoi ces Playoffs. La logique voudrait quand même que Milwaukee s’en sorte, avec plus d’expérience en Playoffs et un double MVP tout rouge dans la colonne des arguments. Khris Middleton et Jrue Holiday savent qu’ils n’auront peut-être pas 1 000 autres opportunités alors qu’à Atlanta la saison est déjà réussie depuis le gros coup de clim de Trae Young au Madison Square Garden lors du Game 1 du premier tour. Mais on se méfiera quand même des Faucons qui joueront libérés et enthousiastes, n’étant désormais plus qu’à huit victoires d’un trophée totalement inespéré il y a encore trois mois. Si New York et Philadelphie ont cédé face à Trae Young et cette bande de chambreurs, pourquoi pas Milwaukee qui arrive en FDC avec plusieurs traumas datant des années précédentes ? Je vais quand même partir sur un prono en faveur des Daims, qui ont dominé la NBA depuis trois ans dans l’espoir de se retrouver ici aujourd’hui (logiquement, ça devrait donc signifier un sweep en faveur des Hawks…). Bucks 4 – Hawks 2

Alex T

On va tenter de viser juste cette fois-ci, sachant que personne n’avait misé sur cette Finale de Conférence, alors jetons-nous à l’eau une fois de plus et misez sur l’équipe adverse si le cœur vous en dit. Après avoir parié les Hawks perdants aux deux premiers tours, et bien je vais continuer dans mon entêtement et croire en Giannis et ses copains pour rejoindre les Finals. Les Bucks ont tenu face à la furia Nets et ils ont tous les outils pour calmer Trae Young et sa bande. Le dégarni devrait avoir le droit à un traitement spécial de la part de Jrue les Vacances et je ne vois personne pour vraiment limiter le Freak de l’autre côté du terrain. Atlanta va jouer sans pression et ils ont prouvé que l’avantage du terrain n’avait aucune importance pour eux mais de là à accrocher une Finale NBA ? Je vois Milwaukee trop fort, trop complet et plus expérimenté aussi. Les Hawks ont parfois semblé un peu short derrière le meneur alors que les lieutenants des Bucks me semblent plus fiables sur la durée. La story d’Atlanta est magnifique mais elle se termine ici. Bucks 4 – Hawks 1

Arthur

Madame McMillan est furieuse, le velleda de Géorgie avait réservé un emplacement au camping de Soulac-sur-Mer pour mi-juin : « C’est pas ma faute chérie, c’est Trae Young ». Décomplexés, les Hawks se sont frayés un chemin jusqu’en Finale de Conférence, une marche plus qu’inespérée au vu de la concurrence. La suite ? On continue, devant des Bucks qui n’ont pas encore montré le niveau ultime d’une équipe championne. Ça peut paraître étrange, mais je pense Trae Young – désormais sans pression – bien moins défendable que Giannis Antetokounmpo, qui lui peut encore choke. Même si P.J. Tucker & Co. sont correctement rentrés dans leurs Playoffs, les Hawks sont injouables au jeu des couteaux suisses : Kevin Huerter, Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, Lou Williams… Tous ces vilains font la fierté d’Atlanta et représentent une grande menace pour des Bucks dont l’effectif repose essentiellement sur le cinq majeur. Victoire 4-3 des Hawks, les titulaires de Milwaukee essoufflés. Hawks 4 – Bucks 3.

Clément

Nous aurons donc un Bucks – Hawks en finale de conférence comme je l’avais exactement imaginé. Oui oui bien sûr. Pour l’instant, mon choix de pronostics, c’est un peu cette femme qui faisait les courses au début de la pandémie de COVID-19 : j’en sais rien j’ai pris n’importe quoi. Et vous savez quoi ? Bah on va continuer dans cette lignée, à priori, les Bucks sont mieux armés sur le papier avec un Giannis qui veut réparer l’affront des deux dernières années, un Khris Middleton qui veut également sa part du gâteau et des Jrue Holiday ou PJ Tucker pour éteindre le pyromane d’en face. Sauf que le pyromane d’en face s’appelle Trae Young et est un grand malade. Le gamin ne cesse de nous surprendre depuis le premier match de ses Playoffs. Certains pensaient qu’il se ferait dessus au MSG ou serait éteint par la défense des Sixers mais il n’en fut rien. Le sosie de Diego Alary a prouvé qu’il pouvait installer la clim partout comme il sait si bien le faire, puis à ses côtés, il a une horde de joueurs capables de jouer les lieutenants, donc pas d’inquiétude, on devrait avoir une bien belle série, mais malheureusement pour Très Jeune, je sens qu’il devra passer par une défaite pour se forger ici, face à Giannis qui a déjà connu ça par le passé. Bucks 4 – Hawks 2

Max

Je ne m’attendais pas du tout à voir Atlanta passer ces Sixers, mais pour être honnête, ils ne m’ont pas plus impressionné que ça. Il y a vraiment comme un sentiment de victoire face à un adversaire qui s’est fait dessus plutôt que de la domination qui se dégage de la série. Milwaukee n’est pas un adversaire du même calibre, mais ils ne sont pas non plus en totale confiance. Vu les adversaires affrontés en demis de conf’, je pense que les Bucks sont bien préparés à l’adversité que vont imposer les Hawks. Giannis ne pourra pas être défendu, Middleton, en l’absence de Hunter et Reddish va avoir aussi la voie royale. Sans compter Jrue Holiday qui aura du Bogdanovic, Young et Lou Will pour se faire les dents. Le constat est peut être sévère, mais je crois que les Bucks ont trop envie de ces finales NBA pour laisser filer des matchs et s’ils sont investis à 100%, ils pourront même faire le grand chelem sur la série. Même la match-up du banc est gagnée par les Bucks pour moi, alors même qu’Atlanta avait toujours l’avantage sur ses précédents adversaires lors des playoffs. En bons gentlemen, Atlanta pourrait en prendre un sur un Trae game, mais je ne pense même pas. Milwaukee a bien gagné sur un match à 50 points de Durant. Bucks 4 – Hawks 0

Gustave

Je ne sais même plus si je suis utile dans ces pronostics. Oui, je suis le genre de mec qui annonce Benoît Paire vainqueur de Roland Garros de toutes mes forces, mais je vais tout de même essayer de me relancer sur cette série en annonçant… les Hawks en 7 ! Je pars avec David plutôt que Goliath, ce dernier étant dans cette série cet énorme lard de muscles Giannis. Même si le Freak risque d’être très bon, il pourra tout de même être légèrement contenu par John Collins, dans la même veine qu’avec un Blake Griffin au tour précédent. Trae Young risque d’être magnifique et de faire passer Jrue Holiday de très bon défenseur à « Benjamin Pavard real quick ». Le duel Middleton vs Bogdanovic sera intéressant, tout comme le combat Capela/Lopez. Le problème pour Milwaukee ? C’est que je vois trop leurs vieux démons d’immaturité ressortir, et l’histoire d’Hotlanta est très sympa alors… pourquoi ne pas continuer ? Hawks 4 – Bucks 3

Louis

Les Hawks ont face à eux un immense challenge. Matures, appliqués, solidaires, les adjectifs manquent pour décrire cette belle équipe et le basket qu’elle propose depuis plusieurs semaines maintenant. Leur saison est belle, l’histoire est belle, même la coupe de Trae Young est… non quand même pas. Mais malheureusement je pense que c’est l’heure pour Milwaukee. L’occasion est trop belle… Je ne vois pas comment les Bucks peuvent passer à côté d’une telle opportunité d’aller en Finale NBA. Pas contre ces Hawks, aussi vaillants soient-ils, et pas cette année. Je pense que l’aspect physique de cette équipe des Bucks est (comme face aux Nets) un atout qui va mettre Atlanta en difficulté tout au long de cette série. Les deux équipes ont une excellente dynamique après avoir sorti les deux leaders de la conférence, mais Milwaukee me semble trop déterminé et prêt pour ce moment qu’ils attendent depuis deux ans. J’imagine assez bien la défense des Bucks poser des problèmes à Atlanta, malgré un Trae Young qui va continuer son show, mais de l’autre côté : comment stopper Giannis ? Impatient de voir Bogdanovic prendre feu contre son ancienne future équipe, mais la marche me semble un peu trop haute pour ces Hawks. Pour les Daims, la Finale de conférence de 2019 est digérée, le fiasco de la bulle a été balayé (c’est le cas de le dire) au premier tour cette année, Giannis et les siens semblent plus prêts et plus près que jamais d’atteindre les Finales. Bucks 4 – Hawks 2