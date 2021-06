NBA Playoffs 2021 : Bucks – Hawks, c’est l’heure de la grosse preview ! Apéro TrashTalk

Pas le temps de souffler, les demi-finales de conférence sont à peine terminées qu’on vous décortique la finale de l’Est entre Bucks et Hawks et ça commence dès ce soir. La forme du moment, le point tactico-technique, les joueurs à suivre mais aussi le gros prono, on vous sort la totale et il ne vous reste plus qu’à vous mettre à l’aise et monter le son. Let’s go !

Si vous aviez misé sur cette Finale de Conférence, on veut bien voir le screen et sinon, chapeau à vous. À quoi s’attendre avec cette finale imprévue ? Un gros duel à distance entre Trae Young et Giannis Antetokounmpo évidemment mais pas que. Deux équipes qui aiment bien gambader et canarder dans tous les sens, des lieutenants qui ont répondu présent jusqu’à maintenant, même s’il existe un gap d’expérience évident entre les deux groupes. Un facteur qui n’a pas empêché les Hawks d’aller taper les Knicks et les Sixers, le tout sans l’avantage du terrain ! Les hommes de Nate McMillan sont imprévisibles et les Daims feraient bien de se méfier alors qu’ils apparaissent comme les grandissimes favoris. Jrue Holiday va-t-il calmer le dégarni, qui pour s’occuper de Giannis chez les Faucons ? Une série qui peut encore partir en 7 pour un final en apothéose ? Beaucoup de questions et on va essayer de se mouiller au maximum alors vous nous excuserez s’il y a un peu de flotte sur le tapis, on a fait au mieux !

Vous êtes habitués désormais, on se pose tranquille sur le sofa, on n’hésite pas à commenter, à partager son avis, le tout dans une ambiance sympatoche. À vos pronos et surtout que le meilleur gagne !