NBA Playoffs 2021 – Preview Bucks – Hawks : Finale de Conférence inattendue, gros choc entre deux superstars au physique identique

Ça commence dès ce soir et, soyons honnête cinq minutes, personne n’avait misé un kopeck sur cette affiche en Finale de Conférence Est. On voit encore tous les screens qui nous vendent un Nets-Sixers pour une place en Finale NBA mais non, ce sont bien les Hawks et les Bucks qui ont gagné cet honneur et qui vont se la donner pendant quatre, cinq, six voire sept matchs désormais. Les uns viennent de sortir les favoris Nets, les autres ont envoyé le leader de l’Est en vacances, tous vont nous faire rêver, on a hâte.

Début des hostilités à partir de 2h30 du matin, dans le Wisconsin. Dans le coin droit, le grandissime favori qui a les crocs comme jamais. La revanche contre le Heat ? Digérée en quatre manches sèches et presque sans transpirer. Le favori Nets ? Éliminé au bout d’un dur combat et un Game 7 qui restera dans les mémoires un moment. De quoi assurer les faveurs des pronostics pour cette Finale de Conférence mais le statut, les Hawks s’en cognent. Annoncés perdants au premier comme au second tour, les copains de Trae Young ont déjoué les avis des experts pour aller taper les Knicks avec autorité puis les Sixers malgré l’avantage du terrain. Les voilà à présent à quatre victoires d’une possible Finale NBA, une phrase tellement improbable il y a encore quelques semaines, mais il va falloir se débarrasser d’un autre gros morceau avec Milwaukee.

Avec tout le respect qu’on a pour les Sixers, les Bucks semblent encore un ton au-dessus avant d’attaquer cette finale de l’Est. Un Giannis Antetokounmpo en mode dieu grec, Khris Middleton qui a parfaitement répondu aux attentes alors que Jrue Holiday et P.J Tucker ont grandement contribué, chacun à sa façon. Offensivement, le potentiel est toujours aussi grand et préparez-vous à les voir gambader et canarder de partout avec un Freak qui dévore les espaces pour déglinguer le cercle à la moindre occasion. Défensivement, ils ont aussi prouvé qu’ils pouvaient serrer les vis et ils auront de quoi répondre au défi des Hawks de ce côté du terrain. On s’attend à ce que Jrue les Vacances s’occupe personnellement d’un certain dégarni et la production des lieutenants s’annonce particulièrement importante dans cette série. Avantage logique aux Bucks mais vaut mieux ne pas trop lever le pied.

Ne pas s’endormir sur ses lauriers car les Hawks jouent sans pression et tout ce qui arrive n’est que du bonus pour eux. Ils devaient faire les Playoffs, mission accomplie. Pas du tout impressionnés par les joutes printanières, les jeunes Faucons ont impressionné par leur calme et leur maîtrise. Une vérité d’autant plus impressionnante si on pense au fait que quatre de leurs titulaires n’avaient jamais joué un match de Playoffs ! Aucune importance pour eux. Trae Young a joué comme une superstar, Capela est toujours aussi solide dans la raquette, John Collins et Bogdan Bogdanovic ont répondu présent alors que Nate McMillan peut toujours compter sur une étincelle venant de Danilo Gallinari, Kevin Huerter et même parfois du vieillissant Lou Williams. Le rôle de l’outsider ? Parfait pour les joueurs de Géorgie et n’allez pas leur dire qu’ils n’ont pas l’avantage du terrain. Ils ont déjà gagné cinq des sept matchs à l’extérieur depuis le début des Playoffs. La preuve qu’une surprise peut arriver très rapidement dans cette série ? Tout est possible.

Voilà ce qu’on pouvait dire sur ce Budenholzerico. Le gourou des Bucks retrouve son ex ce soir et il ne faudra pas faire de sentiment pour décrocher enfin cette finale NBA tant désirée dans le Wisconsin. Côté Atlanta, on se prend à rêver en grand et la dernière fois qu’ils avaient atteint ce stade de la compétition c’était en 2015, sous les ordres d’un certain… Mike Budenholzer. Les Bucks attendent de revoir les finales depuis 1974 et les Hawks depuis… 1961. Autant vous dire que c’est un moment d’histoire qui va se jouer sous nos yeux. Let’s go !

Le programme