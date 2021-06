C’est quoi la recette pour devenir champion NBA ? Apéro TrashTalk

Nous sommes aujourd’hui au stade des Finales de Conférence et plus que quatre équipes sont donc toujours en course pour espérer décrocher le titre NBA. Un titre NBA qui ne se joue parfois pas à grand-chose, mais qui demande de nombreux éléments.

Mais comment se construit une équipe championne en NBA ? Quels sont les éléments imparables ? Le coach, le banc, la défense, la superstar ? Peut-on l’emporter sans une identité ? Tant de questions que l’on peut se poser en ces Finales de Conférence. Tant de questions qui méritent un bel Apéro dans lequel on regardera forcément en arrière, sans oublier de faire le lien avec le présent. Atlanta et Milwaukee se battent aujourd’hui à l’Est, tandis que Phoenix et les Clippers proposent une grosse bataille à l’Ouest. Quatre équipes possédant leurs propres caractéristiques évidemment, mais aussi des éléments de la recette victorieuse, sinon elles n’en seraient pas là aujourd’hui. Et tout cela nous permet aussi de voir pourquoi certaines franchises ont été éliminées prématurément durant ces Playoffs NBA 2021.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !