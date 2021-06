NBA Draft Lottery 2021 : les balles de ping-pong ont rendu leur verdict, c’est l’heure de la petite analyse du Top 14

Avant le Game 2 complètement fou entre les Suns et les Clippers la nuit dernière, la moitié des franchises NBA étaient sur le pont pour assister à la fameuse NBA Draft Lottery 2021, qui dévoile chaque année dans un suspense insoutenable l’ordre de la prochaine Draft. Cette année, les Pistons ont remporté le gros lot, devant les Rockets, les Cavaliers et les Raptors. Et c’est désormais l’heure de faire un retour sur tout ça, avec la petite analyse du Top 14.

Pick #1 – Detroit Pistons

Malgré une saison compliquée sur le plan comptable, les Pistons ont montré qu’ils avaient déjà un noyau dur prometteur (Saddiq Bey, Isaiah Stewart…) pour construire quelque chose de solide dans les années à venir. Et ce noyau devrait logiquement être boosté par la future arrivée du phénomène Cade Cunningham, grand favori pour être le premier choix de la Draft 2021. La pépite formée à Oklahoma State ne prévoit qu’une seule visite avant le grand soir, et ce sera chez les Pistons. Autant dire qu’on serait très surpris de ne pas le voir porter le maillot de Detroit l’an prochain, même si le manager général Troy Weaver n’exclut visiblement pas de transférer ce premier choix. Bon, il faudrait une offre énorme pour qu’il le lâche, mais c’est toujours une bonne chose de garder ses options ouvertes.

#Pistons Troy Weaver on possibility of trading the No. 1: "Yes, that's an option." — Rod Beard (@detnewsRodBeard) June 23, 2021

Pick #2 – Houston Rockets

Les Rockets ont démarré leur saison avec un James Harden qui faisait la gueule, ils ont terminé à la dernière place de la Conférence Ouest avec le pire bilan de toute la NBA. Et au final, ils repartent avec le deuxième choix. Petite déception forcément car les Fusées ne sont vraiment pas passées loin de Cade Cunningham, qui aurait été une excellente pièce pour leur reconstruction post-Barbu, mais n’oublions pas non plus que la franchise texane aurait pu perdre son pick si ce dernier avait terminé en dehors du Top 4 (protégé top-4, sinon il partait au Thunder). L’essentiel est ainsi assuré, maintenant va falloir bien choisir dans une classe 2021 riche en jeunes talents. Pour l’instant, les Rockets n’ont pas trop donné d’indications sur leurs intentions mais ça devrait se jouer entre Jalen Suggs, Evan Mobley et Jalen Green. Dans de nombreuses simulations, Mobley – intérieur formé à USC – est annoncé numéro 2, et ce malgré la présence de Christian Wood dans la raquette de Houston.

Pick #3 – Cleveland Cavaliers

Les Cleveland Cavaliers dans les hauteurs de la Draft, c’est évidemment un grand classique. Après une nouvelle saison claquée au terme de laquelle la franchise de l’Ohio a terminé treizième de l’Est (bilan de 22-50), elle obtient le troisième choix, ce qui représente une bonne opération sachant que quatre autres équipes ont fini avec un bilan encore plus faible que Cleveland cette année. Reste à voir ce que les Cavs vont faire de ce pick, eux qui sont un peu fatigués d’être en mode reconstruction. Il y a déjà du jeunot de qualité à Cleveland, comme Collin Sexton, Darius Garland et Jarrett Allen. Maintenant, l’objectif, c’est de devenir compétitif assez vite et ça pourrait se traduire par un transfert de ce choix numéro 3. Dans le cas contraire, il faut également s’attendre à voir Suggs, Green, voire Mobley débarquer à Cleveland.

Pick #4 – Toronto Raptors

Il y a encore quelques mois, on n’attendait pas forcément les Raptors à ce niveau-là. Mais après une demi-finale de Conférence Est jouée dans la bulle de Mickey, la franchise de Toronto – ou plutôt de Tampa en 2020-21 – a connu une saison compliquée et n’a même pas cherché à se battre pour décrocher une place au play-in tournament en fin de saison. Traduction, les Dinos préféraient obtenir une bonne place à la Draft pour mieux repartir l’année prochaine et c’est ce qu’ils ont obtenu. Finir dans le Top 4 alors que vous possédez le septième pire bilan de la NBA, c’est une victoire. Et ça signifie que Toronto pourra obtenir Jalen Suggs ou Jalen Green (théoriquement Evan Mobley aussi, mais il devrait déjà être parti), sans oublier Jonathan Kuminga, autre grand espoir.

Pick #5 – Orlando Magic

Pour boucler le Top 5, on a le Magic d’Orlando. À égalité avec Houston et Detroit au niveau des chances d’obtenir le premier choix de la Draft 2021, la franchise floridienne tire forcément un peu la gueule aujourd’hui (coucou Jeff Weltman), d’autant plus que ses choix de draft sont cruciaux pour bien enclencher la reconstruction après les transferts de Nikola Vucevic, Evan Fournier et Aaron Gordon lors de la trade deadline. Le Magic possède déjà quelques jeunots prometteurs (Jonathan Isaac, Cole Anthony, Markelle Fultz, Mo Bamba, R.J. Hampton, Wendell Carter Jr.) mais il voulait être bien positionné pour obtenir un Evan Mobley, un Jalen Suggs, un Jalen Green, voire un Cade Cunningham dans un parfait alignement de planètes. Finalement, tous ces gars-là pourraient passer sous le nez d’Orlando, qui misera peut-être sur Jonathan Kuminga.

Pick #6 – Oklahoma City Thunder

Le Thunder et la Draft, c’est une incroyable histoire d’amour. Non seulement le boss Sam Presti collectionne les picks à un rythme record, mais en plus Oklahoma City a réalisé un tanking job tout simplement magnifique dans la deuxième partie de la saison 2020-21 histoire d’augmenter ses chances à la Lottery. Un tanking job qui n’a cependant pas payé puisque le Thunder n’obtient que le sixième choix de la Draft 2021 (et voit les Rockets garder leur pick), comme si les dieux du basket avaient décidé de punir OKC pour la bouillie de basket proposée lors des derniers mois. Cependant, Presti a un tel capital Draft aujourd’hui qu’il possède une grosse marge de manœuvre pour tenter d’obtenir ce qu’il veut, alors il faudra le suivre de près à l’approche du grand soir. On ne peut pas non plus exclure un scénario dans lequel le Thunder se contente de ce pick numéro 6 pour sélectionner par exemple un Scottie Barnes, ailier de Florida State.

Pick #7 – Golden State Warriors

Voici le fameux pick des Wolves, que Minnesota avait offert à Golden State dans le cadre du transfert D’Angelo Russell – Andrew Wiggins en février 2020. Un pick top-3 protégé, que les Loups auraient peut-être conservé s’ils n’avaient pas commencé à gagner des matchs en fin de saison. Finalement, ce choix de draft part donc dans la Baie et donnera la possibilité aux Warriors de se renforcer avec un jeunot de qualité, autant pour le présent que pour les années futures, quand l’ère Stephen Curry touchera lentement à sa fin. Mais attention, faudra aussi s’attendre à des rumeurs, un peu comme avec le deuxième choix de l’an passé. Et si les Warriors transféraient ce septième pick pour une contrepartie qui permettrait de renforcer encore plus l’équipe sur le court terme et ainsi maximiser les années Curry ? Klay Thompson va revenir la saison prochaine, Draymond Green a montré cette année qu’il était toujours Draymond Green, et Steph reste un monstre. C’est peut-être le moment d’utiliser ce capital Draft pour essayer de relancer la dynastie Warriors…

Pick #8 – Orlando Magic

On a déjà parlé du Magic un peu plus haut. Si la déception règne forcément avec le cinquième choix, Orlando possède tout de même deux picks dans le Top 10 de la Draft 2021, on a connu pire pour reconstruire. Ce huitième choix provient de Chicago dans le cadre du transfert de Nikola Vucevic à la dernière trade deadline. À la base, il était protégé top-4 pour les Bulls mais termine donc du côté de la Floride.

Pick #9 – Sacramento Kings

On peut reprocher beaucoup de choses aux Kings, on peut se moquer autant qu’on veut, il faut leur laisser une chose. Lors de la Draft NBA 2020, Sacramento a réalisé un superbe steal en chopant Tyrese Haliburton avec le douzième choix, lui qui a terminé parmi les trois finalistes dans la course au titre de Rookie de l’Année. Cette année, les Kings tenteront de faire pareil avec leur pick numéro 9, histoire de se rapprocher du play-in tournament et des Playoffs, qui échappent à la franchise californienne depuis… 2006. Auront-ils le nez fin une nouvelle fois ?

Pick #10 – New Orleans Pelicans

À en voir la réaction de Swin Cash, la vice-présidente des opérations basket des Pelicans, ce pick numéro 10 ne fait pas trop les affaires de la franchise de la Nouvelle-Orléans. Bon, il ne fallait pas non plus s’attendre à un miracle hein, les Pels terminant avec le neuvième pire bilan NBA cette année à égalité avec Sacramento et Chicago. Et puis quand on a décroché le gros lot avec Zion Williamson il y a deux ans, on ne peut pas trop se plaindre. L’objectif pour les Pelicans aujourd’hui, c’est déjà de trouver un coach adapté à l’équipe actuelle et de rééquilibrer le roster, tout en satisfaisant la famille de Zion.

The Pelicans get the 10th pick Swin Cash's reaction is priceless 🤣 pic.twitter.com/NVhh3nNlhP — Sports Illustrated (@SInow) June 23, 2021

Pick #11 – Charlotte Hornets

En sélectionnant LaMelo Ball avec le troisième choix de la Draft 2020, les Hornets ont réussi à obtenir ce talent capable de faire rêver les fans de la franchise et d’ajouter de la hype autour de cette dernière. Il y a du talent à Charlotte, ça joue bien et ça fait le show, alors ce pick numéro 11 sera surtout l’occasion d’ajouter un jeunot prometteur selon les besoins de l’équipe, à l’intérieur surtout mais par exemple aussi à l’aile. Parmi les noms qu’on entend pas mal ces dernières heures, le prospect formé à Duke Jalen Johnson. Petite piqûre de rappel, un certain P.J. Washington avait été drafté par les Frelons avec le douzième choix en 2019…

Pick #12 – San Antonio Spurs

Deuxième année consécutive sans Playoffs pour les Spurs, et donc deuxième année de suite à la Lottery. Une grande première dans l’histoire des Éperons. En 2020, San Antonio avait choisi en onzième position, sélectionnant Devin Vassell. On connaît les talents de scouting, de recrutement et de développement de joueurs des Spurs, alors on s’attend à voir la franchise texane réaliser un nouveau bon coup en 2021 avec son douzième choix. Dans une phase de transition actuellement, les hommes de Gregg Popovich évoluent un peu dans le ventre mou mais le talent et le potentiel sont là à Fort Alamo.

Pick #13 – Indiana Pacers

Après une saison qui n’a pas répondu aux attentes, les Pacers se retrouvent avec le choix numéro 13 de la Draft NBA 2021. L’occasion pour eux d’ajouter un jeunot pouvant potentiellement contribuer dans la rotation, même si on sent bien qu’Indiana est en mode win now. Les Pacers cherchent un coach d’expérience pour retrouver au plus vite les Playoffs, et l’effectif est quand même composé de joueurs confirmés sur de nombreux postes. Le développement des jeunots, ce n’est pas vraiment la priorité aujourd’hui dans l’Indiana.

Pick #14 – Golden State Warriors

Outre leur septième choix en provenance des Wolves, les Warriors possèdent également leur propre pick de premier tour à la Draft NBA 2021, à savoir le pick numéro 14. Un joli capital Draft donc pour Golden State, ce qui offre plusieurs opportunités à Bob Myers et sa clique comme expliqué au-dessus. Dans une classe 2021 profonde en talents, les Dubs pourraient bien trouver une pépite même en milieu de premier tour.

Les balles de ping-pong ont rendu leur verdict la nuit dernière, et les franchises ont désormais un mois et une semaine pour se préparer à la Draft NBA 2021, prévue le 29 juillet prochain. Un mois pour analyser, évaluer, et mettre en place le meilleur plan possible pour l’avenir.