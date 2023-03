Allez, café – le replay : on se penche sur le dossier Lonzo Ball !

La NBA nous avait donné rendez-vous hier soir, et comme souvent avant les matchs… la communauté a pu se rassembler autour d’un café pour papoter de tout et de rien. Envoyez le replay ? Envoyez le replay !

Dans le Allez, café de ce lundi soir ? On fait le point sur la semaine écoulée en NBA, avec les joueurs récompensés, le trashtalking entre Dillon Brooks et Klay Thompson… et Michael Jordan qui veut revendre les Hornets. On revient ensuite sur le dossier Lonzo Ball avant de partir sur le grand quiz qui va bien, alors envoyez le replay, et que ce soit à minuit ou midi on ne change pas une équipe qui gagne : ce Allez café se déguste avec une petite lampée, et on n’oublie pas d’être dans le coin ce week-end, car il pourrait bien y avoir de l’annonce qui tombe…