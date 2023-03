Cette nuit les Warriors ont réalisé un véritable exploit : remporter un match hors de leurs bases. Deux mois s’étaient écoulés depuis leur précédente victoire à l’extérieur et avec cette série difficile à vivre, les Guerriers doivent désormais lutter pour se qualifier pour les Playoffs.

51 jours auront été nécessaires afin de briser la streak. Cette nuit, les Warriors ont enfin mis un terme à leur série de défaites à l’extérieur, en s’imposant à Houston 121-108. Avec 59 points pour le duo Stephen Curry (30) / Klay Thompson (29), les Splash Bros ont largement contribué à en finir avec cette malédiction. Il fallait remonter jusqu’au 30 janvier pour retrouver la dernière victoire de Golden State en road trip et après cela les Dubs ont enchaîné onze défaites de suite à l’extérieur.

Après cette victoire ? Pas de quoi sabrer le champagne non plus, on parle quand même des Rockets, sûrement bien heureux de s’être pris une pilule de plus en vue d’aller récupérer Victor Wembanyama à la Draft, même si l’équipe au pire bilan de la ligue aura maintenu le suspense face aux champions en titre jusqu’au dernier quart temps.

Je veux pas gâcher la fête, mais les Warriors sont à 7 minutes de remporter un match à l’extérieur je sais pas si on se rend compte. Chez les Rockets en plus. Les émotions. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2023

Cette saison, le bilan des Warriors à l’extérieur est famélique et ces derniers font partie des pires équipes de la Ligue dans cet exercice (8-29). Forcément cela ne passe pas inaperçu au classement général. Sixième de l’Ouest, on imaginait mieux pour les champions 2022 en début de saison, et au lieu de cela Golden State se retrouve à la lutte face à des équipes de milieu de tableau, dans cette Conférence Ouest ultra-dense dans laquelle un match et demi séparent GS… de la onzième place. Les Warriors qui termineront leur actuel road trip face à un autre des prétendants à cette sixième place : les Mavericks. Quoiqu’il en advienne, la bande de Steve Kerr pourra toutefois souffler un peu par la suite puisque les quatre matchs suivants se joueront à domicile, face aux Sixers, aux Wolves, aux Pels et aux Spurs.

À San Francisco, il faut désormais bâtir sur cette victoire à l’extérieur et enrayer définitivement ce mal du pays. Car cette saison à l’Ouest, le moindre faux-pas peut carrément vous coûter… votre place en Playoffs.