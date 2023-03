Il y a un peu moins d’un mois, les Clippers se déplaçaient à Denver pour affronter les Nuggets dans le Colorado. Un match qu’ils ont perdu en prolongation après avoir eu… la peur de leur vie. En effet, ce jour-là, leur avion a été frappé par la foudre, ce qui a provoqué de très grosses turbulences. Paul George raconte.

Les déplacements en avion, c’est la routine pour les joueurs NBA. En l’espace une saison, chaque équipe joue minimum 41 matchs à l’extérieur et passe donc pas mal de temps dans les aéroports et dans les airs. Mais certains vols sont forcément plus agréables que d’autres. Et parfois, les membres d’une équipe peuvent même connaître une grosse frayeur.

C’est ce qu’ont vécu Paul George et ses collègues fin février lors d’un vol allant de Los Angeles à Denver, quand leur avion a été frappé par la foudre.

“Le pilote nous a avertis en disant qu’il y aurait des turbulences durant le vol. On n’était pas plus inquiets que ça, on a pris l’avion des milliers de fois, on a l’habitude. Mais pendant le vol, on a senti que l’avion tombait, littéralement, c’était comme une chute libre. C’est comme lorsque vous faites les montagnes russes et que vous tombez, c’était le même sentiment.

Tout le monde dans l’avion a crié : ‘OH MERDE !’ Et c’est arrivé à plusieurs reprises. À un moment donné, on a même eu l’impression que l’avion s’était arrêté de fonctionner. Je me suis dit, est-ce que j’envoie un SMS (à sa famille, NDLR.) dès maintenant ?”