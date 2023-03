Encore une fois décisif cette nuit face aux Kings, Walker Kessler n’en finit plus d’impressionner défensivement. Le pivot du Jazz a (déjà) validé un dixième match à 5 contres, une première pour un rookie depuis Tim Duncan !

Si vous n’avez pas encore attrapé la Kessler mania, c’est que vous ne vivez pas à Salt Lake City ou que vous ne regardez pas beaucoup les matchs du Jazz cette saison. Récupéré dans le trade de Rudy Gobert, le jeune rookie sorti d’Auburn (comme Jabari Smith) impressionne tout son monde. Excellent défenseur et rebondeur, Kessler est aussi une véritable machine à contres. Auteur de 5 blocks cette nuit face aux Kings, dont un capital face à Sabonis en bout de money time, le Big Man sait se montrer clutch dans sa moitié de terrain et c’est surtout l’un des meilleurs distributeurs de baffes du pays avec 2,3 contres par match.

CLUTCH Kessler block on Sabonis 😤🚫 pic.twitter.com/UXgkHfCWga — NBA TV (@NBATV) March 21, 2023

Plus fort encore, le jeunot s’est offert une comparaison sympatoche. Avec dix matchs à 5 contres ou plus, Walker Kessler égale la performance d’un autre rookie, un certain Tim Duncan.

Walker Kessler is the first rookie with 5+ blocks in at least 10 games since Tim Duncan in 1997-98. pic.twitter.com/jrGXe28rP8 — NBA History (@NBAHistory) March 21, 2023

Si on pousse la liste un peu plus loin, ce n’est pas moins impressionnant avec encore une fois une flopée de joueurs renommées.

Rookies with 10+ games with 5 blocks since 1990: David Robinson

Dikembe Mutombo

Alonzo Mourning

Shaquille O’Neal

Shawn Bradley

Tim Duncan And now, Walker Kessler. pic.twitter.com/CIioxhYPtZ — StatMuse (@statmuse) March 21, 2023

On va évidemment éviter les comparaisons hâtives avec ces légendes du jeu mais cela montre tout de même l’énorme potentiel défensif du pivot d’Utah, déjà élu meilleur défenseur de l’année en NCAA l’an dernier et appelé à être l’un des principaux outsiders pour le DPOY dans les prochaines saisons s’il continue sur sa lancée. À seulement 21 ans, le gamin a tout le temps pour lui et le Jazz se frotte déjà les mains à l’idée de pouvoir se reposer sur un tel pilier pour bâtir son futur. Difficile de succéder à un triple DPOY ? Pas quand on s’appelle Walker Kessler visiblement.

Source texte : NBA History / StatMuse