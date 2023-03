Le SlamBall, vous connaissez ? À la base c’est du basket, mais avec des trampolines et une dimension physique bien plus marquée que lors d’un match de panier-ballon classique. Cette modalité de pratique avait tenté de percer au début des années 2000 avant de disparaître, mais elle est désormais sur le point de renaître.

Si vous faites partie de ceux qui kiffent à la fois le basket, le football américain et le trampoline, cette nouvelle devrait faire votre journée.

Selon Front Office Sports, le SlamBall va donc faire son retour – 20 ans après – du côté de Las Vegas cet été. Au programme ? Six semaines de saison régulière et une semaine de Playoffs, avec comme objectif de relancer l’intérêt autour de ce sport aussi WTF que spectaculaire. Dans l’ère des réseaux sociaux, il y a moyen que ça cartonne.

SlamBall is making a comeback. As part of the sport’s return, SlamBall completed an $11 million funding round with investors including:

▪️ David Blitzer

▪️ David Adelman

▪️ Michael Rubin

▪️ Gary Vaynerchuk

▪️ Blake Griffin@DougGreenberg‘s story ⤵️ https://t.co/ahTTljoCFk — Front Office Sports (@FOS) March 21, 2023

Parmi la liste des investisseurs, on retrouve un certain Blake Griffin, actuel joueur des Boston Celtics et ancien spécialiste du poster dunk durant ses jeunes années aux Clippers. Donc on comprend tout à fait pourquoi il est emballé par ce projet, qui a levé pas moins de 11 millions de dollars pour rendre ce comeback possible.

Pour la petite histoire, sachez que le SlamBall avait été lancé en 2002 par des mecs du nom de Mason Gordon et Mike Tollin, et a été diffusé pendant deux saisons avant d’être stoppé suite à un désaccord entre Gordon et son producteur. Un premier comeback a ensuite été tenté en 2008 avec des investisseurs comme Kenny Anderson et John Starks (anciens joueurs NBA), mais ça n’a pas duré.

Souhaitons désormais plus de réussite à cette discipline, qui est quand même bien fun !

