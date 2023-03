C’est quoi un “vrai MVP” ? Apéro TrashTalk

Alors qu’il ne reste que trois semaines à jouer dans la saison régulière 2022-23, la course au MVP semble plus incertaine que jamais. Mais en plus de la bataille que se livrent actuellement Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Joel Embiid, de plus en plus de discussions tournent autour de la définition même du MVP. Alors il fallait nous aussi qu’on se pose sur ce sujet à travers un Apéro TrashTalk.

Récemment, Giannis Antetokounmpo s’était interrogé sur les critères réels de la Course au MVP, en déclarant qu’ils “changeaient tout le temps”. Justement, en parlant de critères, on a voulu mettre la lumière sur ceux qu’on peut considérer comme principaux et qui donc doivent représenter une base quand on analyse les dossiers des différents candidats. Comment définir et mesurer le côté “valuable” d’un basketteur ? Voilà une question centrale dans le débat du MVP, surtout cette année avec trois monstres du basket au coude-à-coude pour essayer de décrocher le plus prestigieux des trophées individuels. Ensuite, on a mis en avant les arguments et contre-arguments de chacun, histoire de vous présenter la picture complète à trois semaines du buzzer. Et enfin, on a essayé de lâcher un prono concernant le futur vainqueur, spoiler c’est un délire à s’arracher les cheveux.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !