Plus que 19 soirées et on connaitra enfin le dénouement de cette saison 2022-23. Cette nuit ? Environ la moitié des matchs semblent assez déséquilibrés mais pour l’autre moitié on aura évidemment un œil très attentif sur ce qu’il s’y joue. Car la course aux Playoffs continue, et elle est passionnante.

# LE PROGRAMME

0h : Magic – Wizards

Magic – Wizards 0h30 : Hawks – Pistons

Hawks – Pistons 0h30 : Nets – Cavaliers (en direct sur beIN Sports 1)

Nets – Cavaliers (en direct sur beIN Sports 1) 1h : Pelicans – Spurs

Pelicans – Spurs 3h : Kings – Celtics (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

Kings – Celtics (en direct et en VO sur beIN Sports 4) 3h30 : Clippers – Thunder

# À NE PAS MANQUER

Clippers – Thunder. 3h30 du matin, dernier match de la soirée et peut-être bien le plus intéressant. Pourquoi ? Car si OKC l’emporte à Los Angeles le Thunder ne sera plus qu’à deux petites victoires derrière les Clippers et confirmera encore un peu plus son envie de Playoffs. Et aussi car Shai Gilgeous-Alexander a probablement envie de montrer à son ancienne franchise quel genre de joueur il est devenu. On aurait pas parié là-dessus il y a quelques mois mais ce Clippers – Thunder est un vrai choc. Avec des All-Stars, avec des MVP de Finales, avec des Français (Nico Batum et Ousmane Dieng, peut-être Moussa Diabaté et Olivier Sarr). Un vrai choc on vous dit.

# À SUIVRE ÉGALEMENT