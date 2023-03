Dans la magnifique saison des Kings, on parle souvent – à juste titre – des exploits de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis. Mais l’ailier rookie Keegan Murray contribue également au succès de Sacramento, à tel point qu’il s’attire des comparaisons très flatteuses de la part de ses coéquipiers.

Auteur de 22 points la nuit dernière à Utah, Keegan Murray a sorti son meilleur match au scoring depuis début février, et a ainsi confirmé son retour en forme après avoir connu un passage à vide durant la première quinzaine de mars. Un signe positif pour celui qui a été drafté en quatrième position de la Draft 2022 par les Kings, et auteur d’une belle première campagne NBA comme le prouvent ses deux titres de Rookie du Mois remportés en décembre et en janvier.

Avec 11,8 points et 4,6 rebonds de moyenne en presque 30 minutes à 40,7% de réussite à 3-points, Keegan Murray remplit très bien son rôle de joueur de complément à l’aile, autour du one-two punch composé de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, ainsi que du sniper Kevin Huerter et le vétéran Harrison Barnes. Il a un pur shoot, c’est un joueur intelligent, il bouge bien sans ballon, il n’a pas besoin de la gonfle pour être efficace, et son coach Mike Brown a même souligné ses récents progrès défensifs. Autant dire que Murray a la cote à Sacramento, où le meneur star D-Fox n’hésite pas à le comparer à un certain Mikal Bridges, ailier des Nets (via Hoops Hype).

“Je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs two-way de la Ligue. Vous voyez ce que Mikal Bridges réalise à Brooklyn actuellement ? Je pense que Murray peut faire pareil pour nous. C’est une ligue d’ailiers, beaucoup de bonnes équipes possèdent des ailiers en tant que meilleurs joueurs. Je ne veux pas lui mettre la pression, il a beaucoup de choses à travailler. Mais il est super pour nous dans sa première année, je pense qu’il a un avenir radieux.”

“L’un des meilleurs two-way players de la NBA”, clairement le Renard y va un peu fort mais la comparaison avec Mikal n’est pas inintéressante. Contrairement à Murray, Bridges est arrivé dans la Grande Ligue non pas dans un rôle de sniper mais plutôt dans le costume de spécialiste défensif, qui a ensuite progressé en attaque pour devenir d’abord un joueur 3&D hyper important dans le collectif de Phoenix, puis un véritable two-way player comme il le montre aujourd’hui à Brooklyn. Et c’est de cette trajectoire que Keegan Murray peut s’inspirer pour étendre son jeu individuel à son tour.

Poser la balle, attaquer le panier, faire jouer les autres, continuer à bien bouger sans ballon à l’image de Mikal Bridges (qui est une référence en NBA à ce niveau-là)… voilà autant d’aspects sur lesquels Keegan Murray peut progresser pour devenir un joueur plus complet.

“Je pense qu’il y a beaucoup d’aspects de mon jeu que je n’ai pas encore montrés. Je sais que je shoote vraiment bien derrière la ligne à 3-points cette année, et je sais que je suis capable d’être un three-level scorer [scorer à 3-points, mi-distance et près du cercle, NDLR.] dans cette ligue.” – Keegan Murray, via le Sacramento Bee

Si Keegan assume ses propos et parvient à franchir les échelons comme Mikal a pu le faire lors de ses années à Phoenix, Sacramento pourrait devenir encore plus redoutable au sein de la Conférence Ouest.

