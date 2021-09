C’est l’histoire de Giannis Antetokounmpo, le dieu grec qui passa une soirée à Feurs, au fin-fond de la Loire…

Quand un dieu grec descend de ses nuages pour venir visiter nos contrées reculées, il faut savoir réagir vite. Ce n’est pas demain la veille qu’un MVP des Finales, champion en titre, double MVP et DPOY reviendra fouler les prairies verdoyantes du plus beau département de France (sic) alors il fallait y être, coûte que coûte. Récit d’une partie de cache-cache légendaire avec Giannis Antetokounmpo, un futur Hall of Famer de passage au fin fond de la Loire.

Le récit que vous allez lire ci-dessous est basé sur une histoire vraie. Celle de la semaine du 20 au 26 septembre 2021, dans les coulisses de la rédaction de TrashTalk.

_____

Mercredi 22 septembre, 14h.

Tout commence par une private joke entre collègues.

Paris versus la Province, la ville versus la campagne, les playgrounds éclairés et blindés H24 versus les prés inégaux avec deux bouts de ferraille suspendus de chaque côté en guise de cercles. Une boutade de plus entre certains membres de l’équipe situés à Paname, et ceux qui habitent « ailleurs ». Pourtant, c’est bien « ailleurs » que Giannis Antetokounmpo a décidé de profiter de ses derniers jours de vacances avant la reprise NBA, et à Lyon plus précisément. La superstar des Bucks est en visite dans la capitale des Gaules pour passer un peu de temps avec son frère, Kostas, champion NBA avec les Lakers en 2020 et nouvelle recrue de LDLC ASVEL. Très vite, l’info circule en off.

Nos indics sur place nous remontent leurs informations et le puzzle se remplit immédiatement sous nos yeux. Le MVP des Finales est en ville, il est arrivé tard dans la nuit avec toute sa petite famille et restera trois jours au Royaume de Tony Parker, de la Praluline et du saucisson brioché. En bon local de l’étape, j’enfourche donc mon vélo sans réfléchir avec l’espoir un peu fou de croiser le Greek Freak au détour d’une ruelle, vers la place Bellecour ou en train de déguster une coupe de glace chez Nardone dans le Vieux Lyon. Mais une fois tous les principaux lieux touristiques de la ville parcourus et les cuisses encore pleines d’acide lactique (la montée jusqu’à Fourvière ne pardonne pas), je dois me résigner et la réalité du quotidien reprend vite le dessus.

Tant pis, je ne croiserai pas Giannis Antetokounmpo.

Seulement, deux jours plus tard, un selfie vient à nouveau réveiller ma curiosité et celle des milliers d’admirateurs de l’international grec dans la région. Adiel, un twittos lyonnais et accessoirement nouvelle légende du Rhône, a croisé Giannis à 9h du mat alors qu’il allait faire ses courses en centre-ville. Imaginez juste deux secondes la scène. Vous sortez du supermarché en bas de chez vous avec vos compotes et vos rouleaux de PQ sous le bras, et vous croisez le double-MVP au calme à la recherche d’une bonne boulange. Fichtre ! La rumeur, initiale, venait donc d’être confirmée à l’instant. Une véritable légende NBA est en train de se promener à Lyon, dans l’anonymat le plus total.

La prochaine péripétie sera sûrement la plus folle de toutes. Ni une ni deux, je pars bille en tête dans des créations de scénarios tous plus désordonnés les uns que les autres, entre soirée pépouze à l’hôtel et atelier reniflage de fromage de la région. Mais les évidences sont là, trop grosses pour être évitées. C’est aussi gros que le nez au milieu de la figure : si Giannis vient rendre visite à Kostas et qu’il reste quelques jours en France, il doit forcément y avoir un match de l’ASVEL. Le bonheur de voir son frère sur un parquet, et en connaissant les liens si puissants qui existent dans la famille Antetokounmpo, ça doit forcément être lié. Et paf, à force de fouiller, on tombe sur ce qu’on doit trouver. Les Villeurbannais doivent disputer leur dernier match de préparation dans un bled ligérien à environ 70 kilomètres de la métropole lyonnaise, le soir même.

Je ne sais pas encore comment, mais j’y serai. #YOLO

Si tu vas au Monoprix de Cordelier à Lyon tu croiseras peut-être @Giannis_An34 pic.twitter.com/PCY2iJDcTE — flow.juvenile (@AdielKalonji) September 24, 2021

En go-fast jusqu’à Feurs !

Sans aucune info officielle ni confirmation du club, c’est déjà le move de la dernière chance. Les emojis paumes-touchées s’enchaînent aussi vite que les bornes en gamos. La famille et les amis sont sur le coup, direction Feurs, un petit clocher de 8 000 habitants au centre de la Loire, pour tenter d’apercevoir le joueur de basket-ball le plus en vue de la planète lors d’un match amical où son frère est supposé jouer. La phrase n’a aucun sens, mais pourquoi pas ? Les organisateurs eux-mêmes ne savent pas si The Alphabet sera là. La probabilité est faible, mais elle est supérieure à zéro alors il faut absolument tenter le coup. Dans les embouteillages en sortie de Lyon, les vocaux s’enchaînent et la pression monte d’un cran. Entre deux fous rires, on imagine que Giannis est lui aussi au milieu des bouchons. Peut-être même qu’il est dans la voiture d’à côté ? Ça vaudrait le coup de lui proposer un go-fast en Clio jusqu’à Feurs sur la bande d’arrêt d’urgence, pour ne pas rater une miette de la performance de son frangin contre Fos-sur-Mer !

Mais hélas, les minutes passent et on fait déjà une croix sur le premier quart-temps. Quelle drôle d’idée aussi, de commencer un match à 19h30 ? L’événement a débuté mais les réseaux sociaux restent silencieux. On se console comme on peut en se disant qu’on va observer Victor Wembanyama en pleine action dans l’effectif des champions de France en titre. Qui sait, dans quelques années ce sera peut-être lui le double MVP et champion NBA. Avant d’arriver au Forézium André Delorme, mon chauffeur tient absolument à passer par le pont de la Loire, « l’incontournable de la ville » selon mon pote. Et alors que nous franchissons à peine le panneau Feurs, la nouvelle tombe sur mon portable.

Giannis vient d’arriver.

On n’a qu’une vie

A partir de là, tout s’accélère. Le coup de bluff a fonctionné et nous sommes sur le point de gagner cette petite partie de cache-cache improvisée. Le kamoulox est total et on se dit qu’il le serait encore plus si on parvenait à lui décrocher quelques mots dans notre anglais approximatif, afin de lui présenter le chapitre le concernant dans Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) (pages 280-282 pour les curieux). Aux abords de la salle, plus de doute possible. Le personnel de sécurité est formel :

« Il est rentré y’a dix minutes. On peut vous dire qu’il est grand ! »

À l’intérieur, l’ambiance est festive et familiale. L’ogre du championnat de France est malmené par le promu, l’esprit des joueurs probablement troublé par la présence en tribune de celui devant lequel ils rêvaient en regardant les Finales NBA à la télé, deux mois plus tôt. Pourtant, Giannis Antetokounmpo ne fait rien pour attirer l’attention. Assis deux rangs derrière le banc villeurbannais, les jambes quasiment en grand écart pour ne pas déranger l’homme assis devant lui, la star de Milwaukee suit attentivement la rencontre. Autour, des gamins demandent à quel genre de joueur on a affaire. « C’est un des 5 meilleurs joueurs du monde, facile », « Ah oui quand même, ça calme. » Puis à la mi-temps, l’homme de la soirée donne rendez-vous aux curieux après le match pour éviter l’émeute et tenir ses enfants en bas âge et sa compagne éloignés des flash. Une position compréhensible et totalement respectée par le public forézien.

Sur le terrain, le deuxième acte est notamment marqué par les posters de Kostas Antetokounmpo qui fait lever son frère de son siège en dépit de la défaite de l’ASVEL (73-80). Et à 21h17, le All-Star tient sa promesse en revenant dans le gymnase quelques minutes suivant le buzzer final et après avoir mis toute sa famille à l’abris dans sa voiture, garée sur le parking devant l’entrée. Les joueurs du club des Enfants du Forez se retrouvent alors au centre du parquet pour une photo de classe irréelle avec… Giannis Antetokounmpo, intercalé entre Julien et Jean-Eudes. Le souvenir est mémorable et restera longtemps gravé dans leurs têtes, tout comme celle du Grec qui partage la scène sur TikTok.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enfants du Forez (@enfants_du_forez)

Trouvez Charlie.

Avec tout ça, on aurait presque oublié notre mission initiale. Celle pour laquelle on a fait tout ce chemin.

Juste avant de remonter dans sa voiture de location, on se fraye un chemin jusqu’à Giannis pour lui présenter notre livre. Curieux, il ne se fait pas prier pour s’emparer du bouquin et l’ouvrir à la page soigneusement marquée par un post-it. On lui explique que la publication date de 2020 et que la conclusion indique que ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’il n’enfile sa bague de champion. « Oh, really ? » Le MVP feuillette rapidement l’ouvrage et accepte d’immortaliser ce moment, offrant une conclusion épique à cette mission impossible. Dans un élan de générosité, il improvise alors une séance d’autographes et de selfies géante au milieu du parking pendant une grosse vingtaine de minutes. Même avec les fans, Giannis Antetokounmpo ne sait pas faire les choses à moitié. On prévient déjà ses adversaires, le Freak a fait le plein de love pendant les vacances et il est prêt à tout déchirer pour aller décrocher un back-to-back avec les Bucks. En tout cas, il sait qu’il peut désormais compter sur le soutien inconditionnel des Foréziens pour la suite de sa carrière et qu’il sera toujours le bienvenu à Feurs.

🔥😭🔥😭🔥😭🔥😭🔥😭🔥😭🔥😭🔥😭🔥😭🔥😭🔥😭🔥😭 LE PLUS GRAND LIVRE DE BASKETBALL DE TOUS LES TEMPS (SELON TRASHTALK) FEAT @Giannis_An34 !!! LA MISSION DE L’ANNÉE SIGNÉE @We_Want_Tacos !! 🤩 FEURS, 8000 HABITANTS, 1 MVP DES FINALES, DOUBLE MVP ET DPOY !! LÉGENDAIRE !!! ❤️ pic.twitter.com/Fe1m0F7c64 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 24, 2021

Le MVP des Finales qui bouquine Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) au milieu du parking du Forézium André Delorme à Feurs dans la Loire à quatre jours du Media Day des Milwaukee Bucks… La phrase était hautement improbable il y a encore une semaine, elle est devenue bien réelle ce vendredi 24 septembre 2021. La prochaine fois, on se donne rendez-vous à la salle Jo Dessertine de Charlieu pour le passage à l’improviste de LeBron James lors de son séjour au camping municipal. On ne le répètera jamais assez : on n’a qu’une vie, donc faut se lancer car sur un malentendu… on sait jamais.

Remerciements : Giannis Antetokounmpo, Romain Tillon et Samuel Tillon, le club des Enfants du Forez, LDLC ASVEL, nos sources sûres made in Lyon (s/o Yannis) sans qui rien n’aurait été possible