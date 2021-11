Les nouveaux ballons, l’une des raisons de la baisse de réussite au tir ? Paul George pense que oui, et on en connaît qui sont sûrement d’accord

Vous le savez, vous en avez entendu parler, l’un des grands thèmes du début de saison concerne la baisse des statistiques offensives, que ce soit au niveau des points, des pourcentages au tir ou du nombre de lancers-francs. Si les nouvelles règles d’arbitrage sont souvent mises en avant pour expliquer tout ça, Paul George a une autre théorie.

Cette saison, après 37 années avec Spalding, Wilson a pris le relais pour redevenir le partenaire de la NBA concernant le gros ballon orange. Un retour aux sources dont on a parlé précisément ici, et qui fait désormais… parler à travers la Grande Ligue. C’est la star des Clippers Paul George qui a mis le sujet sur la table en affirmant que ces nouveaux ballons pouvaient expliquer les galères offensives actuelles de certains attaquants (coucou Dame). Cela ne le concerne pas directement car Paulo est parti sur de très grosses bases individuelles avec plus de 28 points de moyenne à 49% au tir, 41% du parking et 81% depuis la ligne des lancers-francs, mais peut-être que d’autres galèrent pour s’habituer à un autre ballon que celui de Spalding. Voilà ce qu’a déclaré précisément PG-13 via Sports Illustrated.

« Ce n’est pas une excuse, mais le ballon est juste différent. Ce n’est pas le même toucher, il n’a pas la même souplesse que le ballon Spalding. Vous allez voir cette année, il y aura beaucoup de gros ratés au tir. »

Un sentiment visiblement partagé par d’autres joueurs à travers la NBA car si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, le nouveau ballon Wilson fait aujourd’hui partie des sujets qui sont discutés au niveau du Comité de Compétition de la NBA. La Ligue et les joueurs travailleraient actuellement avec la marque pour pouvoir réaliser les ajustements nécessaires. On ne sait pas trop ce que ça veut dire mais il est clair que les propos de Paul George ne sortent pas de nulle part. Et d’après Chris Mannix de Sports Illustrated, le président du syndicat des joueurs C.J. McCollum va lui continuer de prendre la température auprès de ses pairs.

NBA informed teams today that the Competition Committee is unanimously supportive of the league’s new rules officiating non-basketball moves. The new Wilson game ball was also discussed, with the league and players working directly with Wilson to adjust as appropriate. https://t.co/ftgu8fbrbr — Shams Charania (@ShamsCharania) November 2, 2021

Ce n’est pas la première fois qu’un changement de ballon provoque des flottements en NBA. Vous vous rappelez en 2006, quand Spalding avait introduit son tout nouveau ballon « révolutionnaire » que tout le monde ou presque a très vite critiqué parmi les joueurs ? La balle traditionnelle – en cuir – avait été remplacée par une balle en matière synthétique et plusieurs basketteurs de la Grande Ligue n’avaient pas kiffé du tout. Comme le rappelle le Los Angeles Times, ce changement avait été fait sans vraiment consulter les joueurs en question (seulement quelques joueurs à la retraite avaient testé le nouveau ballon…), et le retour de bâton fut assez violent. Seulement deux mois plus tard, le ballon classique Spalding faisait son grand retour en NBA. Aujourd’hui, on est dans un cas différent car il n’y a aucune révolution au niveau des matériaux utilisés sur la nouvelle balle Wilson, mais l’équipementier tient tout de même à prendre en compte l’avis des joueurs, comme ce fut déjà largement le cas au moment de la conception du nouveau ballon.

« Le plus important est d’incorporer les nouveaux ballons et faire en sorte que les joueurs soient à l’aise, car c’est la première fois en 37 ans qu’une équipe NBA commence la saison avec de nouveaux ballons. C’est quelque chose dont tout le monde a conscience, donc il n’y a pas de réclamations concernant les ballons, c’est plus, ‘le ballon est OK mais faut s’habituer’. » – Kevin Murphy, manager de Wilson

Est-ce que les nouveaux ballons peuvent vraiment expliquer la chute de la réussite offensive chez certains joueurs ? Peut-être un peu. En tout cas on en connaît certains qui vont devoir s’adapter assez vite…

Source texte : Sports Illustrated, The Athletic, Los Angeles Times