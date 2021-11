La NBA a modifié ses règles cette année pour retrouver sa splendeur : content ou pas content, l’arbitre a toujours raison !

Les règles de la NBA ont changé cette saison, ok, tout le monde est au courant. Certains s’en plaignent, d’autres s’en réjouissent, mais tous devront… s’adapter. Les têtes pensantes de la Grande Ligue sont en tout cas et dans l’ensemble satisfaites des ajustements, avec moins de coup de sifflets et plus de jeu. Allez on débriefe tout ça.

La NBA est un business et elle doit donc sans cesse se réinventer pour rester compétitive, c’est la dure loi du marché. Adam Silver et ses sbires ont donc bossé pour réduire les matchs à rallonge et des coups de sifflet qui venaient ternir un petit peu le spectacle. Qu’on se le dise : review de la faute, lancer-franc plus temps-mort pub à 4h du matin c’était bien plus efficace qu’un somnifère. Alors cette saison les arbitres ont, dans un premier temps, eu la consigne de ne plus siffler les « non-basketball movement ». En gros, James Harden n’aura plus 95 lancer-francs par match juste parce qu’il a laissé trainer sa jambe ou qu’il est allé s’empaler sur un défenseur. Moins de fautes donc, moins d’arrêts de jeu, plus de rythme mais aussi la disparition d’actions qui oubliaient parfois le basket. Certains joueurs, comme Draymond Green par exemple, sont d’ailleurs ravis de ces nouvelles règles. Attention, la Ligue veille tout de même à ce que les défenseurs ne se transforment pas en boucher, la notion essentielle demeurant la liberté de mouvement de l’attaquant qui doit être respectée et Draymond Green ne pourra donc pas distribuer non plus des caramels à tout va. Les arbitres, les joueurs et les coachs font en tout cas tous face à une période d’adaptation, les hommes aux sifflets cherchant aussi un équilibre entre laisser jouer et pénaliser les attentats, ce qui parfois peut entraîner quelques moments de flottements. Monty McCutchen, le vice-président du développement et de la formation des arbitres s’est pour sa part, dans des propos relayés par ESPN, dit très satisfait de l’évolution des règles tout en se montrant à l’écoute des retours de certains joueurs :

« Les arbitres ont fait un excellent travail. Nous sommes en plein coeur d’une période d’adaptation pour tout le monde […] Ne pas tenir compte de certaines critiques des joueurs ne serait pas seulement stupide, ce serait arriver à un point où nous ne faisons pas correctement notre travail. Nous voulons donc toujours les écouter »

Les retours des joueurs seront donc écoutés par la Ligue pour trouver le juste milieu au niveau des coups de sifflet. En tête de gondole des mécontents on trouve ainsi James Harden mais aussi Trae Young, qui a d’ailleurs écopé d’une jolie amende pour avoir bousculé un arbitre. La NBA retrouve en tout cas du rythme et surtout un jeu plus physique pour le plus grand plaisir de Metta World Peace des spectateurs et ça, c’est une bonne nouvelle pour les comptes de Tonton Silver. Ces derniers jours ? Une autre évolution est au centre des discussions. C’est Shams Charania qui a lâché l’info, et le comité de compétition de la NBA se serait mis à table pour évoquer les fautes stoppant une contre attaque. Une bonne nouvelle dans l’optique de favoriser le jeu, et d’arrêter ces fautes stratégiques. Après de gros chamboulements cette année, ce problème est encore à l’étude et la mise en place d’une règle pour l’encadrer ne devrait pas arriver avant la saison 2022-23. Siffler ou ne pas siffler ? Telle est la question des hommes en gris en ce début de saison mais pas de craintes, dans quelques semaines tout ce beau monde aura bien bossé sur les nouvelles règles.

Moins de coups de sifflet, moins d’interruption, et une NBA qui retrouve du jeu et du physique. Les nouvelles règles permettent aux défenses de retrouver des couleurs, même si certains en patissent. Peu importe, pour nous petit spectateur, c’est que du bonus !

Source Texte : Shams Charania, ESPN.