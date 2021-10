Trae Young écope de 15 000 dollars d’amende : être frustré par l’arbitrage OK, mais on ne touche pas les hommes en gris

Trae Young n’a pas vécu sa meilleure soirée du côté de Washington jeudi. Défaite, galères au tir, et peu de coups de sifflet accordés par les arbitres, bref ce n’était pas vraiment sa night. Et en plus, Ice Trae vient de choper une amende de 15 000 dollars.

On le précise tout de suite, cette amende – communiquée par ESPN – n’est pas liée aux propos de Trae Young suite à la défaite des Hawks sur le parquet des Wizards. Pour rappel, le sniper des Faucons avait exprimé une certaine frustration par rapport à la manière d’arbitrer des officiels suite à la mise en place des nouvelles règles par la Ligue, déclarant que de nombreux coups de sifflet sont désormais injustement oubliés. Non, si Trae Young vient d’être sanctionné financièrement par la NBA, c’est parce qu’il a eu un contact physique avec un arbitre au cours de cette même rencontre opposant Atlanta à Washington. La séquence se déroule au milieu du second quart-temps, moment où Ice Trae écope d’une faute technique après un tir raté face à Raul Neto. Vu l’action, Young cherchait probablement une petite faute, faute qu’il n’a pas obtenue, et on voit ensuite Trae toucher légèrement l’arbitre au niveau de la ligne de fond, en sortant notamment le coude. Hop, sanction directe, et sanction de la Ligue derrière. Non mais !

Bon, ce n’est pas grand-chose hein. Mais cette amende symbolise bien la frustration de Trae Young en ce début de saison, qui obtient deux fois moins de lancers-francs que lors de la campagne précédente : 4,4 contre 8,7 en 2020-21. Suite aux nouvelles consignes de la Ligue, les arbitres laissent globalement beaucoup plus jouer et certains attaquants – dont Ice Trae – estiment que ça va trop loin. S’il peut comprendre que certains coups de sifflet ne sont plus accordés sur des « non-basketball moves », Young fait partie de ceux qui pensent que les officiels avalent trop leur sifflet sur des vraies fautes. Cela n’empêche pas Young de tourner encore à 24 points et 10 passes décisives de moyenne sur ce début de saison, mais il clair que c’est aujourd’hui bien plus galère pour lui d’aller sur la ligne, surtout qu’on parle d’un petit gabarit (1m85, 75 kilos). À l’image de James Harden, Trae Young est considéré comme l’un des grands spécialistes quand il s’agit de provoquer des fautes, et du coup il est peut-être encore plus visé que les autres par les nouvelles règles d’arbitrage.

15 000 dollars d’amende pour Trae Young suite à une mini-bousculade, ça pique un peu. Allez Ice Trae, oublie l’arbitrage deux secondes et reviens botter des fesses dès le prochain match, comme ça tu pourras fermer la bouche de ceux qui pensent que tu cartonnes uniquement grâce aux coups de sifflet.

