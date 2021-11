Frank Ntilikina savoure ses premiers pas à Dallas : « C’est l’occasion de prendre un nouveau départ et je pense que c’était la bonne décision »

Signé par les Mavs cet été, Frank Ntilikina savoure cette nouvelle chance de prouver sa valeur en NBA. Après plusieurs saisons délicates chez les Knicks, le frenchy a peut-être trouvé l’équipe qu’il lui fallait pour prendre son envol.

On dit parfois que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs mais, pour Frank Ntilikina, cette expression ne s’applique pas. Relégué au bout du banc à New York, le meneur devait se contenter des miettes que voulait bien lui offrir Tom Thibodeau. Dans ces conditions, un départ prenait des airs de délivrance et on était presque contents de voir les Knicks renoncer cet été aux droits qu’ils détenaient sur lui. Finis la pression de Big Apple, les changements de coach tous les ans et le temps de jeu fluctuant, il fallait un nouveau projet dans lequel Frank pourrait se sentir à son aise et s’épanouir. C’est finalement Dallas qui est venu toquer à la porte et il y avait de beaux arguments pour faire adhérer notre frenchy. Dans une interview avec Tim Cato de The Athletic, Frank Ntilikina raconte les coulisses de son arrivée aux Mavs.

« Tout d’abord, les Jeux olympiques et la Free Agency sont passés et puis Dallas voulait me faire venir et poursuivre le processus de développement. De plus, il y avait des visages familiers dans l’équipe. Le plus important était de me comparer à l’année dernière… C’est l’occasion de prendre un nouveau départ et je pense que c’était la bonne décision à prendre. »

On résume : un nouveau coach bien référencé pour un meneur (hello Jason Kidd), quelques copains dans l’équipe (il a partagé le vestiaire avec Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock et Trey Burke chez les Knicks) mais aussi la possibilité de poursuivre son apprentissage au sein d’un environnement probablement moins oppressant que ce qu’il avait connu à Big Apple. Il était arrivé en pleine lumière à Gotham et son temps de jeu a progressivement diminué. À Dallas, c’est l’inverse qui se produit. Signé avec un contrat non garanti, Frank ne fait que monter les échelons. Après des débuts limités, il commence à gagner la confiance de son staff et les minutes suivent. Jason Kidd a même dit à la presse ce dimanche qu’il « devait le faire jouer », signe que le travail commence à payer. Sur les trois derniers matchs, Ntilikina a joué entre 18 et 20 minutes et on peut même parler d’un premier match référence contre les Kings : 12 points, 3 rebonds, 2 passes, zéro ballon perdu à 4/6 au tir et 2/2 du parking. Une rencontre qui lui aura permis de se montrer mais aussi d’assister au shoot monstrueux de Luka Doncic, un phénomène qu’il peut désormais côtoyer à chaque entraînement.

« Il a tenté des tirs de très loin, ça rend le jeu cool. Mais vous le voyez, il tente tous les tirs à l’entraînement et les réussit alors vous vous demandez : « Comment fait-il pour les réussir en match ? » Mais en fait, il s’entraîne, il joue avec le ballon et il les tente. Quand il les réussit, c’est tout simplement incroyable. Et c’était un tir important pour nous dimanche. Pas seulement parce que c’était du logo mais aussi à cause du moment. C’était un moment important où les Kings revenaient et c’était un tir important qui a mis fin au match. C’est un joueur talentueux. Il faut une grande confiance pour prendre ces tirs. »

Et maintenant, quels objectifs se fixer pour notre Franky national ? On ne va pas parler de stats mais, s’il peut garder ce spot autour des 18-20 minutes et devenir un bon contributeur du banc, on pourra peut-être parler d’une des belles histoires de la saison. Solide en défense, il lui faut à présent prendre confiance en attaque. Cette nuit contre Miami, l’adresse l’a fui (2/7 au tir, 0/5 du parking) et c’est probablement son premier axe de travail pour conserver son rôle chez les Mavs. La bonne nouvelle, c’est que le joueur travaille dessus et on apprend notamment qu’il a changé un peu sa mécanique de tir pendant l’intersaison.

« Ce n’est pas un grand changement. C’est juste de la répétition et de petits ajustements car, lorsque vous jouez 82 matchs, votre corps se fatigue. Vous essayez d’être cohérent avec ce que vous faites, et bien sûr vous essayez de garder à l’esprit que ce ne sera pas parfait. Personne n’est parfait. Vous n’allez pas tirer à 100% sur le terrain mais vous essayez de vous rapprocher du meilleur que vous pouvez obtenir. C’était des petits ajustements dans ma posture et la finition de mon geste avant de tirer. Après ça, c’était juste de la répétition et c’est ce qui m’a aidé à être plus confiant. »

Espérons désormais que ce bon début de saison se confirmera, d’autant plus que le joueur n’a aucune garantie concernant son avenir (il n’est sous contrat que pour cette saison). Les premiers signaux sont prometteurs mais on ne s’emballe pas trop, les vérités d’un jour ne sont pas toujours celles du lendemain. S’il continue à donner des maux de tête à Jason Kidd, c’est qu’il sera probablement dans la bonne direction.

Frank Ntilikina a pris un nouveau départ cet été à Dallas et les premières impressions sont excellentes. Un coach qui lui offre sa confiance, Luka Doncic, des responsabilités, on ne pouvait pas rêver mieux pour notre vice-champion olympique. Vivement la suite !

Source texte : The Athletic