Les ballons Wilson rebondissent à nouveau en NBA : retour aux sources pour le cuir orange

Courage, notre patience va bientôt être récompensée. Dans un mois tout pile, on fêtera la reprise avec une nouveauté ! A partir de la saison 2021-22, les ballons Wilson rebondiront à nouveau sur les parquets lustrés de la NBA aux quatre coins des Etats-Unis et au-delà. Le choix du cœur et de l’histoire, en souvenir du tout premier fournisseur de cuir de la Grande Ligue.

Le basket-ball a ça de magique qu’il ne faut pas grand-chose pour y jouer. Un bout de terrain plus ou moins plat, une cible, arrondie de préférence, et un ballon : il n’en faut pas plus pour se mettre à rêver en s’imaginant à la place de Trae Young en train de planter le game-winner des prochaines Finales NBA (on a bien dit rêver). Que l’on ait commencé à la maison sur un panier haut comme trois pommes, à l’école dans la cours de récré, sur le playground ou en club, on se souvient tous de la tête qu’avait notre première balle orange. Pour la NBA, c’est exactement la même chose. L’Association a décidé de mordre dans sa madeleine de Proust à pleines dents en se tournant vers Wilson pour confectionner tous ses ballons à partir de la rentrée prochaine. Depuis l’origine de la Grande Ligue en 1946, jusqu’à cette pause en 1983, l’Association s’est forgée de nombreux souvenirs avec ces ballons en cuir qui témoignent du savoir-faire cainri. Le premier panier de l’histoire marqué par Oscar Schectman le 1er novembre 1946, les 100 points de Wilt Chamberlain face aux New York Knicks le 2 mars 1962, les 11 titres des Celtics entre 1957 et 1969 ou encore les bras roulés de Kareem Abdul-Jabbar pour offrir le premier titre de la franchise des Bucks en 1971, tous ont pour point commun un ballon labellisé Wilson.

Pour jouer dehors ou bien au chaud à l’intérieur, Wilson a tout prévu avec différents modèles de ballons adaptés à votre surface de jeu et à votre équipe préférée. Spécialiste des gonfles en tout genre, la firme basée à Chicago connait tous les styles de joueurs et vous trouverez forcément la gamme qu’il vous faut parmi les nouveaux ballons Wilson x NBA :

Le NBA Team Tribute et le NBA Team Alliance pour les fans qui saignent aux couleurs de leur franchise et qui veulent la représenter en toutes circonstances. Les 30 équipes sont évidemment disponibles pour ne pas faire de jaloux et même la fanbase du Magic ou des Kings pourra se faire plaisir ! Une gamme de mini-ballons rétro a même été imaginée pour vous permettre de matcher avec toute la famille en allant au playground et directement inculquer les bonnes valeurs aux jeunes basketteurs et basketteuses.

et le pour les fans qui saignent aux couleurs de leur franchise et qui veulent la représenter en toutes circonstances. Les 30 équipes sont évidemment disponibles pour ne pas faire de jaloux et même la fanbase du Magic ou des Kings pourra se faire plaisir ! a même été imaginée pour vous permettre de matcher avec toute la famille en allant au playground et directement inculquer les bonnes valeurs aux jeunes basketteurs et basketteuses. Le NBA All-Team et le NBA All-Team Matte pour les pratiquants en extérieur. Un mélange entre design novateur et matériaux de haute performance pour garantir une adhérence sur toutes les surfaces. Il sera aussi adapté pour jouer dans la grange de papy que sur le playground en goudron du quartier. Les 30 logos sont présents pour réviser les bases en enchaînant les ficelles. C’est quoi la cinquième équipe de la Division Pacifique déjà ?

et le pour les pratiquants en extérieur. Un mélange entre design novateur et matériaux de haute performance pour garantir une adhérence sur toutes les surfaces. Il sera aussi adapté pour jouer dans la grange de papy que sur le playground en goudron du quartier. Les 30 logos sont présents pour réviser les bases en enchaînant les ficelles. C’est quoi la cinquième équipe de la Division Pacifique déjà ? Le NBA Authentic Series Outdoor et son enveloppe Tackskin pour les ballers tout terrain qui se rendent au playground tous les jours, qu’il vente ou qu’il neige. Visuellement semblable au ballon qui sera utilisé en NBA, il offre une épaisseur supplémentaire d’amorti pour une adhérence ultime quelles que soient les conditions météo ainsi qu’une durabilité et une longévité exceptionnelles en extérieur. Existe aussi en version Indoor + Outdoor pour les joueurs all-around qui ne sortent jamais sans leur ballon. Ce dernier dispose de la technologie Ever Bounce et d’un revêtement Pure Feel semblable à celui des pros.

et son enveloppe Tackskin pour les ballers tout terrain qui se rendent au playground tous les jours, qu’il vente ou qu’il neige. Visuellement semblable au ballon qui sera utilisé en NBA, il offre une épaisseur supplémentaire d’amorti pour une adhérence ultime quelles que soient les conditions météo ainsi qu’une durabilité et une longévité exceptionnelles en extérieur. Existe aussi en version Indoor + Outdoor pour les joueurs all-around qui ne sortent jamais sans leur ballon. Ce dernier dispose de la technologie Ever Bounce et d’un revêtement Pure Feel semblable à celui des pros. Le ballon officiel de la NBA en cuir véritable avec sa teinte légèrement plus bronzée. C’est le ballon utilisé tous les jours sur les parquets de la Grande Ligue pour répondre aux exigences des meilleurs joueurs de la planète. La Rolls Royce des ballons de basket avec un rebond impeccable et un toucher de soie. A sortir pour les grandes occasions pour les joueurs et joueuses qui ont les clés du gymnase ou qui ont accès à un joli parquet tout lisse. Veinards !

Déjà présents en NCAA, en WNBA, en BAL ou dans les compétitions de 3×3, les ballons Wilson s’invitent à nouveau dans les salles NBA. Toutes les futures actions qui vont vous faire sauter de votre canapé au milieu de la nuit seront désormais réalisées avec cette grosse balle orange Wilson sur laquelle sera posée la signature du commissionnaire Adam Silver comme le veut la tradition. Alors, on se retrouve au terrain ?

Source texte : Wilson