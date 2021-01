Le mois de janvier 2021 vu par Twitter : pour fêter la fin de 2020 Stephen Curry se met en mode 2015, oui ça fait beaucoup de chiffres

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué le mois de janvier, le premier de 2021.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Une fois l’année 2020 passée, tout le monde attend 2021 avec impatience.

2020, Thank You🙏🏽

2021, Let’s do this🤞🏽 — Tyus Jones (@1Tyus) January 1, 2021

« 2020, merci.

2021, allons-y. »

2021. — Ja Morant (@JaMorant) January 1, 2021

HAPPY NEW YEAR! — Immanuel Quickley (@IQ_GodSon) January 1, 2021

FELIZ AÑO 2021!!!! 🔥🔥 — Willy Hernangómez Geuer (@willyhg94) December 31, 2020

2021..🙏🏾 — Rui “Louis” Hachimura 八村 塁 (@rui_8mura) January 1, 2021

Happy New Year World! 🎊🙏🏿🙌🏿 — Victor Oladipo (@VicOladipo) January 1, 2021

Happy New Year! #2021 — Bradley Beal (@RealDealBeal23) January 1, 2021

From my family to you 2020, Fuck You. -KAT — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) January 1, 2021

« De la part de toute ma famille, à toi, 2021.

Va te faire f*utre

KAT »

Happy New Years!!!!!!!!! — Jared Dudley (@JaredDudley619) January 1, 2021

Happy New Year! — Anfernee Simons (@AnferneeSimons) January 1, 2021

# Les 62 points de Stephen Curry, comme au bon vieux temps.

sheesh steph 🥴 — Ja Morant (@JaMorant) January 4, 2021

Wardell Curry lol — Immanuel Quickley (@IQ_GodSon) January 4, 2021

Steph going crazy😳🔥 — Kev (@KevKnox) January 4, 2021

« Steph devient fou. »

Man y’all was talkin crazy bout Steph….. — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) January 4, 2021

« Vous disiez n’importe quoi sur Steph. »

wow — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) January 4, 2021

62!!!! Stop playing w/ my guy!! — andre (@andre) January 4, 2021

« 62 ! Arrêtez de vous moquer de mon gars ! »

That man @StephenCurry30 DIFFERENT!!!! Congrats gangsta! — Eric Paschall (@epaschall) January 4, 2021

« Cet homme est DIFFÉRENT ! Félicitations gangster ! »

# Le premier triste anniversaire de la disparition de Kobe Bryant a également eu lieu…

💜💛 — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) January 26, 2021

KB 💜 🙏🏽 8 24 — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) January 26, 2021

The game will never be the same…. RIP 🐐🖤🐍 pic.twitter.com/T4AISokWaB — Andre Drummond (@AndreDrummond) January 26, 2021

« Le jeu ne sera plus jamais le même… Repose en paix. »

Jan. 26th 😕 — Miles Bridges (@MilesBridges) January 26, 2021

« Toujours impossible à croire. »

24 Forever🕊🙏🏽 — Devin Vassell (@Yvngdevo) January 26, 2021

R.I.P. Kobe 🙏🏽 — Frank Mason (@FrankMason0) January 26, 2021

« Tu me manques mon frère. »

Kobe!!!! 🙏🏾 8/24 ❤️ — Harry Giles III (@HGiiizzle) January 27, 2021

« Toujours avec nous. »

Kobe is looking down on us smiling #KobeForever — JJJ (@jarenjacksonjr) January 26, 2021

« Kobe nous regarde sourire de là haut maintenant. »

Une très belle édition pour ce mois de janvier 2021 grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en février pour une nouvelle cuvée qu’on espère aussi sympa.