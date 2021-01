Il y a 40 ans, le premier match NBA diffusé à l’international : un Celtics-Lakers… qui a fait naître quelques vocations

La NBA est un phénomène planétaire. En 2021, les matchs de la Grande Ligue sont diffusés dans le monde entier et ses plus grandes stars reconnues aux quatre coins de la planète. Le rôle de l’ancien commissionnaire David Stern – paix à son âme – est à juste titre souvent mis en avant dans la globalisation du produit NBA, tout comme celui de Michael Jordan et de la Dream Team 1992. Mais tout a commencé le 31 janvier 1981, avec la diffusion du premier match à l’international sur la télévision italienne.

C’était bien avant le League Pass, bien avant les soirées TrashTalk et bien avant NBA Extra. Si aujourd’hui tous les matchs NBA sont accessibles aux drogués de la balle orange, en direct comme en rediffusion, la réalité était évidemment tout autre quelques décennies en arrière. Au début des années 1980, alors que la NBA était sur CBS, certains matchs de Playoffs voire de Finales n’étaient même pas diffusés en direct à la télévision américaine, la réputation de la Ligue étant au plus mal après une décennie 1970 marquée notamment par des problèmes de drogue concernant de nombreux joueurs. Alors vous imaginez bien que l’expansion de la NBA n’était pas vraiment à l’ordre du jour, on cherchait surtout à remettre la Ligue sur les bons rails. Avec l’arrivée de Magic Johnson et Larry Bird en 1979, tout a changé puisque ces deux-là seront évidemment au cœur de la plus grande rivalité de l’histoire de la NBA, les Lakers face aux Celtics. Le 18 janvier 1981, les deux équipes mythiques de la Ligue ont partagé le parquet du Boston Garden, la rivalité n’était qu’à ses débuts mais la bataille déjà féroce. Victoire 98-96 des Celtics, guidés par Tiny Archibald, Robert Parish et Cedric Maxwell, trop forts pour le duo de Los Angeles Kareem Abdul-Jabbar – Jamaal Wilkes. Si Magic n’avait pas joué cette rencontre et que Bird fut discret, difficile de trouver une meilleure affiche pour exporter la NBA à l’étranger. Car c’est précisément à travers ce match-là que la Ligue a véritablement dépassé les frontières américaines pour la première fois.

Direction l’Italie, véritable terre de basket. Dans une histoire racontée par Jared Weiss de The Athletic, on apprend que la cassette a pris deux semaines pour voyager de New York jusqu’à Milan, pour ensuite devenir le premier match diffusé à la télévision à l’international le 31 janvier 1981. L’homme qui se cache derrière tout ça ? Un certain Giorgio Gandolfi, journaliste NBA en Italie et possédant beaucoup de contacts au sein de la Ligue, lui qui avait l’habitude de rejoindre les États-Unis. Parmi eux, David Stern, qui était à l’époque chargé du marketing, de la télévision et des relations publiques pour la NBA, le boss de l’union des joueurs Larry Fleisher, mais aussi des dirigeants de CBS. Après avoir organisé des représentations uniques de matchs dans différents cinémas de son pays – rassemblant souvent des centaines de personnes – ainsi que des matchs amicaux impliquant des joueurs NBA, Gandolfi a voulu passer à la vitesse supérieure.

« J’ai parlé à Bruno Bogarelli [entrepreneur italien dans le monde de la télévision, ndlr.] et je lui ai dit, ‘Je veux aller chez CBS pour voir s’ils veulent céder des droits’. Il a répondu que j’étais fou. Donc je suis arrivé comme le Christophe Colomb du basket italien. Ils ont aimé l’idée. Donc nous sommes retournés aux États-Unis avec Bogarelli pour acheter le match, et tout est parti de là. »

La suite, c’est un accord avec le groupe Rizzoli, qui diffusera ce fameux Celtics – Lakers sur l’une de ses chaines télé le 31 janvier 1981. Un véritable tournant pour le développement du basket en Italie, et plus généralement en Europe.

« Le premier match, où il y avait Kareem Abdul-Jabbar et Larry Bird ? Les fans avaient l’habitude de voir uniquement quelques highlights. Quand ils ont vu ce tout premier match, c’était comme un coup de massue. […] C’était comme voir l’Océan Pacifique pour la première fois. […] On offrait un vrai cadeau à l’audience italienne. On était peut-être le 31 janvier, mais c’était Noël. » – Dan Peterson, commentateur de la rencontre et entraîneur de l’Olimpia Milano à l’époque

La diffusion de plus en plus régulière de matchs NBA a fait grandir la place du basket américain dans la société italienne, jusqu’à influencer les coachs locaux comme Peterson, qui n’hésitaient pas à s’inspirer des systèmes NBA pour les appliquer avec leur propre équipe. Le pont entre l’Amérique et l’Europe était véritablement en train de se construire.

S’inspirant de l’Italie, la France suivra quelques années plus tard avec la diffusion d’un Knicks – Celtics le 5 mars 1985 sur Canal+, en différé et avec le duo Charles Biétry – George Eddy au micro. Le début d’une grande et belle aventure.

Source texte : The Athletic