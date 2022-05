On aura donc droit en 2022 à une finale entre les Golden State Warriors de Steve Kerr et les Boston Celtics d’Ime Udoka. Une belle affiche entre deux équipes qui ont su construire un collectif au fil des semaines et qui veulent maintenant aller chercher la bague. Un duel entre deux franchises, mais aussi entre deux coachs, sur lequel planera une nouvelle fois l’ombre imposante d’un homme : Gregg Popovich.

Eh oui, même si ses Spurs sont en retrait depuis quelques années dans la hiérarchie, le papy le plus célèbre de la NBA est toujours aussi influent. Chaque année ou presque, de nouveaux head coachs formés au Spurs Basketball auprès de Pop sont nommés à la tête des franchises NBA. Et vous savez quoi ? On constate souvent que les disciples de l’école Popovich font des bons parcours, allant parfois même jusqu’au titre final. Vous vous souvenez des finales de la saison dernière entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns ? Les Daims sont allés chercher la bague, menés par Mike Budenholzer, assistant coach des Spurs pendant 17 ans. Malgré leur échec en finale, les Suns ont de leur coté réalisé une saison exemplaire sous les ordre de Monty Williams. Lui aussi a côtoyé – et a été influencé par – Pop, d’abord en tant que joueur de 1996 à 1998, avant d’intégrer le staff vainqueur en 2005. Un exemple récent et deux noms parmi les nombreux coachs qui composent l’arbre généalogique de l’école Popovich (on vous le remet juste ici). Dans leurs équipes, on retrouve les mêmes caractéristiques qui ont fait le succès de San Antonio pendant tant d’années : une grosse défense, un jeu collectif basé sur le partage de la balle, et une capacité à s’ajuster face aux différentes situations. Encore une fois, les deux coachs finalistes de cette saison ont été mis sur la voie par le coach vétéran des Spurs. Et l’influence du grand manitou du coaching se ressent dans leurs propos :

« Passer sept ans là-bas (à San Antonio) avec Coach Popovich a contribué à jeter les bases de qui je veux être en tant qu’entraineur de basketball. » – Ime Udoka, coach des Boston Celtics « Avec Pop, j’ai beaucoup appris sur le jeu et la culture du basket pendant quatre ans. Une grande partie de ce que nous faisons à Golden State vient de ce que j’ai appris de lui » – Steve Kerr, coach des Golden State Warriors

Pour en revenir aux finales qui nous attendent, les deux coachs vont devoir montrer qu’ils ont appris du maître tout en développant leur propre style. Au-delà de leur inspiration commune, les deux bougres ont su s’affirmer en tant qu’entraîneurs principaux. C’est le cas depuis plusieurs années déjà pour Steve Kerr, qui a formé une incroyable dynastie pour aller chercher trois bagues avec ses Warriors. Après une absence de deux saisons en finale, il tentera de relancer la machine à titres en s’appuyant sur ses Splash Brothers et un bon mélange d’expérience et de jeunesse. De son côté, Ime Udoka a ramené les Celtics en finale pour la première fois depuis douze ans. Après des premiers mois très compliqués, il a fini par trouver l’alchimie et son équipe débarque dans une dynamique folle, avec une défense de fer et des profils de joueurs complémentaires. On peut donc s’attendre à une belle série entre les deux équipes, avec des ajustements dans tous les sens.

Celtics ou Warriors, on en connait un qui pourra avoir le sourire quel que soit le vainqueur. Malgré les années qui passent, Gregg Popovich nous rappelle saison après saison quel monument du basket il est. Par sa longévité, son palmarès mais aussi par la façon dont il influence encore les nouvelles générations de coachs. La finale de cette année, qui opposera une nouvelle fois deux de ses disciples, en est une preuve de plus.

