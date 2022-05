Luke Skywalker et Dark Vador, Harry Potter et Voldemort, Simba et Scar, Batman et le Joker… Chaque grand héros a le droit à son antagoniste. Et pour les Warriors, on aurait le droit à un blockbuster sur les séries de Playoffs contre Cleveland bien sûr. Mais attention aux redoutables Celtics dans l’épisode de la saison régulière. Oui, Boston est la seule franchise possédant un bilan positif face aux Warriors de Steve Kerr, à force d’un collectif et d’un tacticien de talent qui réussissent à faire déjouer Stephen Curry et ses copains.

Sur les huit dernières saisons et depuis l’arrivée de Steve Kerr sur le banc de Golden State, les Celtics ont connu pas mal de mouvements mais arrivent à mener 9-7 face aux Warriors sur cette période. Les hommes de Brad Stevens ont fait morfler ceux de Steve Kerr en remportant huit matchs sur quatorze entre 2014 et 2021, avec en cumulé une différence de 41 points. Pendant la saison emblématique 2015-16 de Golden State à 73 victoires, Boston est l’une des seules équipes à avoir réussi à enquiquiner les Warriors, en les obligeant à aller chercher la victoire au premier match après deux prolongations. Le match retour à Oakland aura lieu le 1er avril 2016, les Warriors voulaient peut-être faire peur à leurs fans en encaissant une huitième défaite dans leur saison. Mais en tout cas, Isaiah Thomas, Evan Turner et Jared Sullinger (téma le Big Three) ont tous dépassé les 20 points ce jour-là pour leur montrer ce dont ils étaient capables. Près d’un an plus tard, c’est Jayson Tatum qui arrive dans le Massachusetts. À partir de là, le show commence : sur ses dix matchs face aux Warriors, JT tourne à 22,1 points de moyenne. L’ancien de Duke nous a même offert un très beau duel de scoring en avril 2021 face à Stephen Curry : 44 points pour l’ailier de Boston, 47 pour le meilleur shooteur du parking de tous les temps. Peu importe le roster de Golden State, Brad Stevens a toujours réussi à riposter, en essayant de réduire l’impact des Splash Brothers et aussi de Kevin Durant durant son passage dans la Baie. Et les Celtics ont toujours eu les armes offensives pour agrandir les écarts : Jaylen Brown, Kyrie Irving, ou encore Gordon Hayward qui a claqué 30 points en sortie de banc en mars 2019 face à ces mêmes Warriors.

There’s only one team with a winning record vs the Warriors under Steve Kerr. That team is the Boston Celtics. pic.twitter.com/mAEk7ogKfc — StatMuse (@statmuse) May 30, 2022

Depuis cette saison, ce n’est plus Brad Stevens qui est aux commandes : ce dernier est devenu président des opérations basket des Celtics après le départ de Danny Ainge. Ime Udoka est arrivé dans le Massachusetts pour sa saison rookie en tant que head coach, et a réussi à porter son équipe en Finales NBA malgré l’adversité. Cette année, le bilan entre les Warriors de Kerr et les Celtics d’Udoka est équilibré : 1-1, balle au centre. Chaque franchise a réussi à gagner sur le terrain de l’autre. En décembre, Golden State s’impose sur le parquet du TD Garden de seulement quatre petits points, le tout grâce aux 30 pions de Curry et aux 27 du titulaire au All-Star Game Andrew Wiggins. Au second match en mars dernier, Boston s’impose au Chase Center de 22 points. Steph Curry se blesse en début de rencontre, et les Celtics déroulent : Jaylen Brown et Jayson Tatum inscrivent 26 points chacun face à un Jordan Poole tout feu tout flamme, qui finira la rencontre à 29 unités. Si chaque franchise sait gagner sur le parquet de l’autre, ça peut aider pour reprendre l’avantage du terrain en Finales NBA tiens.

Cela donne donc un bilan de 9-7 pour Boston face à Golden State depuis l’arrivée de Steve Kerr. Hier, Stephen Curry en conférence de presse a préféré rappeler ce qui rend le matchup face à Boston dur et d’autant plus beau. Mais même s’il est au courant de la stat’ du bilan positif, il préfère prévenir les Celtics que la saison régulière et les Playoffs sont deux mondes très différents.

“Ce sont des joueurs costauds, plutôt physiques, des cerveaux du basket. Nous ne sommes pas étrangers à ça, nous serons prêts pour cela. […] Quelqu’un m’a dit que leur bilan contre nous pendant l’ère Kerr est positif. Ils ont eu du succès face à nous en saison régulière mais quand vous arrivez en Playoffs, c’est totalement différent. Il y a des ajustements dans les matchs et entre les matchs. Mais je suis impatient de voir notre série de Finales.” – Stephen Curry

Comme Steph le dit si bien, la saison régulière et les Playoffs sont deux mondes totalement différents. Et là on ne joue pas pour une bannière de champion de division mais pour le trophée Larry O’Brien. Est-ce que les Celtics vont réussir à confirmer leur forme de régulière face aux Warriors, ou est-ce que ces derniers vont inverser la tendance ? On se donne rendez-vous dès jeudi pour avoir un début de réponse.

