Si on devait mettre une musique de fond sur la vidéo récap du match, ce serait la bande son d’un duel dans un western. Normal, les Warriors et les Celtics étaient bien chauds depuis le parking du Chase Center cette nuit. Ils ont même battu le record de 3-points combinés sur un match de Finales NBA lors de ce Game 1.

Quarante. C’est le nombre de tirs à 3-puntos que Golden State et Boston ont mis dans le cercle cette nuit. Cela dépasse de cinq tirs l’ancien record de 35 que Cavaliers et Warriors avaient établi au Game 4 des Finales 2017. Et ce n’est pas le seul record qui sera battu durant ce match. En début de rencontre, Stephen Curry en profite pour établir une première avec 6 tirs du parking marqués en un quart-temps. À la fin de la première mi-temps, les deux équipes sont déjà à 20 tirs marqués à 3-points, encore un record de battu. En deuxième mi-temps, Golden State et Boston en mettent autant. Mais le momentum est plus pour les Celtics, surtout en fin de match. Pour les C’s, Al Horford, Derrick White et Marcus Smart ont combiné 15 tirs primés sur 23 tentatives. Grâce à son 6 sur 8 de loin, Papy Horford a pu battre le record de tirs à 3-points réussis lors d’un premier match de Finales en carrière. Et pour finir, les hommes d’Ime Udoka ont battu un autre record de franchise la nuit dernière. 20 tirs de loin sur 21 marqués en catch-and-shoot, cela n’avait jamais été réalisé au cours de la grande histoire, que ce soit en saison régulière ou en Playoffs.

The @celtics made 20 catch-and-shoot 3-pointers in Game 1 as tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure! This is the most of any team in a single game this postseason, and the most the Celtics have made in a single game including the regular season and playoffs. pic.twitter.com/khMV43dUyD — NBA (@NBA) June 3, 2022

Les Celtics ont donc mis 21 triples sur ce Game 1. Attention, on vous laisse faire le calcul pour trouver le nombre de shoots de parking que les Warriors ont enquillé. Si vous aviez la bonne réponse avec 19, on vous doit un bon point. Pour info, le record de Golden State sur un match de Finales est de 20, et il date de 2019. Oui c’est beaucoup, mais sur ce match, les deux franchises n’en ont pas tiré 60 chacune non plus, elles ont été diablement efficaces. Boston a tiré à 51% derrière l’arc (21 sur 41), les 21 tirs sont d’ailleurs la deuxième meilleure performance de l’histoire derrière les 24 unités collectées lors des Finales 2017 par les Warriors Cavaliers. La franchise californienne, quant à elle, a tiré 42% (19 sur 45). Encore un petit calcul et on obtient un taux combiné de 47% (40 pour 86). Sachant que des équipes comme les Rockets de James Harden, ont déjà pu prendre 70 tirs à 3-points sur un seul match, on ne peut pas dire qu’ici, le record a été battu grâce au volume.

Les Warriors et les Celtics ont battu un record hier, mais parce qu’ils ont été particulièrement adroits. Cela rend la performance encore plus belle et presque impossible à réitérer, à part si Al Horford a vraiment eu une révélation hier et qu’il se décide à faire concurrence aux Splash Brothers.

Source texte : CBS Sports