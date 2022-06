Il n’a pas été complètement en feu cette nuit, mais Klay Thompson a quand même planté trois tirs depuis le local ménage du Chase Center. La conséquence ? Le Monsieur est devenu second meilleur shooteur à 3-points de l’histoire des Playoffs… derrière son capitaine, Stephen Curry. Dommage, car les Warriors ont quand même perdu le match.

On le voit bien le tableau : petite soirée chez Stephen Curry en milieu d’été, avec de quoi picorer tout en restant healthy : concombres, carottes, avocado toasts… à la bien quoi. Klay Thompson et sa mif’ sont bien sûrs invités. Tout se passe bien jusqu’au moment où Jordan Poole se pointe. « Ah désolé Jojo, c’est réservé au top 2 des meilleurs shooteurs à 3-points de l’histoire des Playoffs ». Plutôt valable comme restriction d’entrée quand on veut se faire une soirée entre Splash Bros. Remarquez, jusqu’à hier soir, rien n’aurait été possible. Quand le match commence, Klay Thompson est toujours à une petite bombinette de retard sur LeBron James. 48 minutes plus tard, malgré une partie qui ne restera pas dans les annales, KaTé a rempli l’objectif de mettre à l’amende le King et de lui chouraver sa place. 434 tirs à 3-points primés en huit campagnes de Playoffs à 41,3% de réussite, visez un peu le monstre. À titre de comparaison, son taré de Splash frangin en a lui planté 537, mais il est diagnostiqué pyromane permanent donc on ne peut rien y faire.

SPLASH ROYALTY.@KlayThompson has passed LeBron James for second-most career playoff threes in NBA history ☔️ pic.twitter.com/x06DfeAa5Z — Golden State Warriors (@warriors) June 3, 2022

Le petit milestone est sympa pour Killa Klay, mais l’on se doute bien que ça aurait eu bien meilleur goût avec une petite victoire. Manque de pot, les Warriors ont fait dans leur pantalon et ont gâché une avance de douze points à l’entame du dernier quart. Le nombre de tirs longue distance primés apparaît alors comme le petit lot de consolation. Dans la même lignée que Curry, on peut bien évidemment se demander où en sera KT à sa fin de carrière. Si l’on prend en compte qu’il va jouer encore quelques campagnes de Playoffs à plusieurs tours, qu’il boit bien son Actimel tous les matins et qu’il ne choppe pas de bronchite ni d’angine… il devrait finir à 517 tirs marqués au doigt mouillé. Assez pour conserver la seconde place un bon bout de temps ? Sans doute que oui, mais pas non plus pour une éternité. Avec une nouvelle génération terrible qui écume les mers de la NBA, pas impossible que sa place ne soit cédée un jour. Trae Young, que l’on peut considérer comme l’un des meilleurs héritiers de l’ère des Warriors, n’a que 23 ans et pourrait donc bien aller taper la deuxième place en tongs s’il continue sa carrière avec des campagnes de Playoffs assez longues.

Bravo Klay, mais l’esprit n’y est sans doute pas et c’est plutôt logique. La deuxième moitié des Splash Bro rejoint la première en tête du classement des meilleurs snipers des Playoffs… mais le souci, c’est que la tête, c’est bien Boston qui l’a désormais dans la série.

Source : ESPN